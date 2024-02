Strašljivi časi za princa Williama

Nista še pretekli dve leti, odkar je poslovila babica, kraljica Elizabeta II., že se je valižanski princ znašel pred novim velikim življenjskim izzivom: njegov oče kralj Karel III. nekatere dolžnosti zaradi težav z zdravjem prepušča starejšemu sinu.

Palača Buckingham je namreč objavila, da ima monarh raka in da se je zdravljenje tega že začelo.

Kralj bo sicer še vedno opravljal naloge v ozadju, med drugim bo redno preverjal vsebino slavnih rdečih skrinjic in se mesečno sestajal z britanskim premierjem, vendar bo William prevzel kar nekaj očetovih javnih dolžnosti.

Nekdanja BBC-jeva kraljeva dopisnica Jennie Bond je ob tem pojasnila, da je vse to za Williama zagotovo dokaj strašljivo, saj je načrtoval med okrevanjem po nedavni operaciji podpirati ženo in skrbeti za njune tri otroke.

»Mislim, da se bo resnično globoko zamislil nad svojim življenjem in nad tem, kaj ga čaka v prihodnosti,« je Jennie povedala za OK Magazine.

»To zanj ni čas, ko bi si želel še dodatnih obveznosti in odgovornosti in zagotovo ni čas, v katerem naj bi resnično dojel, kakšno bo njegovo življenje tedaj, ko bo monarh.

To je čas, v katerem vsi vemo, da si ne želi drugega, kot stati ženi in otrokom ob strani, ter biti predvsem oče in mož. Občutek bo imel, da je zaradi očetovega raka ženo pustil na cedilu. Vsekakor je to zanj zelo stresno obdobje,« je prepričana Bondova.

»Na krut način je izgubil mamo in je zaradi tega ob očetovi diagnozi posebej ranljiv, Williamu trenutno ne more biti lahko,« je še dejala dopisnica in dodala:

»Ob dokaj mirnem prenosu oblasti s kraljice Elizabete II. na kralja Karla III., ki je potekla povsem gladko in brez stresa, so zadeve sedaj znova razburkane, a mislim, da se moramo navzeti kraljevega optimizma, saj je ta prepričan, da bo bolezen premagal, kajti odkrita je bila zgodaj,« meni dopisnica.

Princ William se je na prvi javni zadolžitvi po operaciji Kate Middleton in očeta javnosti zahvalil za vso podporo:

»To priložnost bi rad izkoristil in se vsem zahvalil za podporo, namenjeno Catherine in očetu, zlasti v zadnjih dnevih.

Veliko nam pomeni,« je dejal na dobrodelni večerji londonske dobrodelne organizacije Air Ambulance, katere gost je bil med drugimi slavnimi imeni tudi Tom Cruise.