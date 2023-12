Je Tom Cruise zaljubljen v precej mlajšo rusko bogatašinjo Elsino Hajrovo?

Odkar je pred 11 leti po vodi splaval njegov zakon s Katie Holmes, se Tom Cruise ni več z vsem srcem predal nobeni ženski. Vsaj uradno ne, tako da bi jo tudi pokazal na rdeči preprogi. Ali pa se je iz treh propadlih zakonov, ki so se vsi znašli na naslovnicah tabloidov, naučil, da je ljubezensko življenje najbolje skrivati pred radovedno javnostjo in vrtajočimi novinarji. Vseeno pa so slednji zdaj zavohali romanco, v kateri igrata glavni vlogi prav hollywoodski težkokategornik in bogatašinja ruske družbene smetane Elsina Hajrova, bivša žena ruskega diamantnega tajkuna Dmitrija Cvetkova in hčerka zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Od razpada njegovega zakona s Katie Holmes igralec ni bil v nobenem uradnem ljubezenskem razmerju. FOTO: Axelle Woussen

V zadnjem letu se je govoričilo, da je oko vrgel na tedaj sveže samsko Shakiro, a da kolumbijske pevke zvezdnik akcijskih filmov ni zanimal. Še pred tem naj bi se zapletel s Hayley Atwell, soigralko iz zadnjega filma Misija nemogoče, a je vse ostalo pri ugibanjih. Zdaj pa se po hollywoodskih kuloarjih sliši, da se je zapletel s 36-letno bogatašinjo ruskih korenin, ki se je poleti pojavila na naslovnicah zaradi žolčne ločitve od nesramno bogatega moža. Postala je tarča obtožb, da je med ločitvenim procesom skrila del premoženja, tudi več kot milijon evrov vredno zbirko oblikovalskih ročnih torbic. Vseeno pa je po ločitvi postala zelo bogata ženska, katere premoženje lahko štejemo v milijonih.

Nedavne ločitve Elsina očitno ni dolgo objokovala, saj naj bi toplino že našla v objemu Toma Cruisa. FOTO: Osebni arhiv

Želel si je Cruisa Zgodba o domnevni sveži ljubezni med Tomom in Elsini je na ušesa že prišla tudi njenemu bivšemu možu, ki je v vsem našel kanček ironije. Ko je namreč k njemu pristopil njegov prijatelj z zamislijo o filmu, ki bi ga posneli po njegovem življenju, je Cvetkov v vlogi sebe samega namreč videl prav Cruisa. »Mojemu prijatelju, hollywoodskemu producentu, se je zdelo, da bi bilo moje življenje super osnova za film. Burna ločitev, trije poskusi atentata ...Temu nisem nasprotoval, zdela se mi je super ideja, pod pogojem, da bi me igral Tom Cruise. Ko sem v Rusiji še hodil v šolo, namreč ni bilo bolj priljubljenega igralca od njega. Super igralec je, uživam ob njegovih filmih. Film o mojem življenju pa nekako skoraj spominja na Misijo nemogoče,« je dejal Cvetkov in dodal, da sta podobne višine in teže, je pa zvezdnik skoraj dve desetletji starejši.

Srce mu je začelo divje utripati ob pogledu na četrt stoletja mlajšo nekdanjo manekenko Elsino, čustva omreženosti pa so bila obojestranska. Tako so prepričani udeleženci nedavne londonske zabave na Grosvenor Squaru, ki so zatrdili, da Tom in Elsina nista mogla umakniti oči – in tudi rok – drug z drugega. »Bila sta nerazdružljiva. Bilo je jasno, da sta par, Tom se je zdel povsem zatrapan,« je razkril vir in nadaljeval, da je parček skoraj ves večer skupaj preplesal, z zabave pa da sta skupaj tudi odšla.

61 let ima on, 36 ona.

A če se radovedneži nadejate fotografij, teh ni, za kar je poskrbel kar Cruise sam. Vsakega gosta zabave, ki ga je želel fotografirati (pri čemer bi verjetno v objektiv ujel tudi Elsino), je hollywoodski veljak namreč vljudno zavrnil. In ker je to očitno moral storiti kar nekajkrat, mu je na pomoč priskočil kar didžej in povabljene zaprosil, tudi v ruščini, naj vendar spoštujejo Tomovo željo.

Govorilo se je, da se je zapletel s soigralko Hayley Atwell. FOTO: Paramount