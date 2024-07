Verski blaznež? Zato zvezdnik nikoli ne poljublja soigralk

Zvezdnik Neal McDonough se ravna po svojih pravilih. Zavrača snemanje intimnih scen, še več, tudi poljubljanje soigralk pri njem ne pride v poštev, piše portal Unilad.

In zakaj? »Zelo sem religiozen. Verjamem v Boga, družino postavljam na prvo mesto, sebe na drugo. To so moja načela,« je zaupal zvezdnik in dodal, da mnogi nanj zato gledajo kot na verskega blazneža.

Pravi, da je srečen z ženo Ruve Mcdonough in s svojo družino: »Ne bom poljubljal drugih žensk, moje ustnice so rezervirane za mojo ženo,« trdi in dodaja, da je poljubljanje soigralk zanj nezvestoba.

Prav zavračanje nastopanja v intimnih scenah je nekoč oviralo njegovo kariero.

Takole se je za Closer Weekly spominjal obdobja, ko je bil zaradi svojih stališč odpuščen iz ABC-jeve serije Scoundrels:

»Bil sem presenečen, to je bila zame grozna situacija. Po tem dogodku nisem mogel dobiti dela, saj se me je prijel sloves verskega fanatika,« se je spominjal.

McDonough in njegova žena sta se spoznala na snemanju serije Band of Brothers, bila je ljubezen na prvi pogled in par ima pet otrok.