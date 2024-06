Nekdanji soigralec vojvodinje razkriva resnico o zakonu princa Harryja in Meghan Markle

Tesen prijatelj Meghan Markle in njen nekdanji soigralec v seriji Nepremagljivi dvojec je za javnost razkril, kakšen je zakon vojvode in vojvodinje Sussex. Na nedavni podelitvi nagrad Tony v New Yorku je podal nekaj opazk.

Wendell Pierce je v seriji igral Roberta Zaneja, očeta Meghaninega lika Rachel Zane in je zaupal, da se je imel priložnost sestati s parom, ko se je lani mudil na obisku v mestu:

»Ko je lansko leto Meghan prišla v New York, kjer je prejela nagrado za žensko z vizijo, sem jo imel priložnost pozdraviti ter njej, njenemu možu in otrokoma zaželeti vse dobro,« njegove besede povzema People.

»Videti sta bila zelo zaljubljena in srečna, kar je najpomembnejše.«

Igralčev komentar ponuja enega redkih osebnih vpogledov v zasebno življenje princa Harryja in Meghan Markle, ki sta vse od poroke leta 2018, sploh pa od sestopa z mest višjih članov britanske kraljeve družine dve leti kasneje, pogosto predmet medijske skrunitve in ugibanj o dogajanju za štirimi stenami.

A kot je še povedal Pierce, je bilo med njihovim sicer kratkim srečanjem čutiti samo ljubezen in srečo in par kljub pritiskom javnosti ostaja združen, povezan in predvsem zadovoljen.

Sodelavca in prijatelja

Prijateljstvo Pierca in Meghan sega v čas snemanja serije Nepremagljivi dvojec, ki je nastajala med letoma 2011 in 2019.

»Delati z njo je bilo čudovito. Od tedaj sem jo videl le nekajkrat, imam pa lepe spomine na snemanje z njo.«

S serijo Nepremagljivi dvojec, ki je, ko je lani prišla na Netflix zbudila izjemno zanimanje, se je Meghan Markle uveljavila kot igralka.

Sedem sezon je igrala Rachel Zane, leta 2017 je zapustila serijo in kmalu naznanila zaroko s princem Harryjem.

Oživitev odvetniške drame z novim likom Teda Blacka, ki ga bo upodabljal Stephen Amell je pripeljala do špekulacij, če se bo vrnila tudi Meghan.

Patrick J. Adams, ki je v njej igral Mika Rossa, je na podelitvi zlatih globusov letos šegavo pripomnil:

»Seveda, Mike in Rachel v Seattlu. Priti morata v Los Angeles. Nekaj stvari morata rešiti.«

Meghan je trenutno osredotočena na njeno novo blagovno znamko American Riviera Orchard. Pod tem imenom je vojvodinja že predstavila nekaj izdelkov: omejeni izdaji marmelad in pasjih piškotov, s katerimi je obdarila tesne prijatelje.

Znamko je najavila marca na instagramu, pod njenim okriljem se bodo pridajali različni pripomočki za dom, kuharske knjige, živila in dekorativni predmeti.

Viri navajajo, da namerava Meghan kot del njene in Harryjeve večmilijonske pogodbe z Netflixom, snemati tudi kuharsko oddajo.

Medtem na drugi strani luže …

Vojvoda Sussex ob dnevu očetov ni poslal javne čestitke kralju Karlu III., njegov starejši brat je ob tej priložnosti objavil fotografijo njega kot otroka v družbi očeta, posneto pred rojstvom Harryja.

Z izbiro posnetka, na katerem ni brata, je po mnenju opazovalcev še enkrat pokazal, da sprave znotraj britanske kraljeve družine še ni na vidiku, čeprav naj bi po zadnjih navedbah New York Timesa Harry in Meghan ponudila oljčno vejico.

Preden je ta, po daljši odsotnosti, na kraljevi paradi Pozdrav zastavi znova pozdravila javnost, naj bi stopila v stik s Kate Middeton,

»Oba, Harry in Meghan spremljata zdravje valižanske princese, vendar na žalost le od daleč, saj je komunikacija med njima in palačo, milo rečeno, zelo omejena,« je vir povedal za portal Closer in dodal:

»Imata dovolj informaciji, da vesta, da so ljudje navdušeni nad idejo, da bi se princesa vrnila in oba sta bila srečna ob novici, da se njeno zdravje izboljšuje.«