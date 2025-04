Golob glede razvpitih počitnic: »Mandat nisem dobil zato, da se bodo mediji ukvarjali s tem, kje sem bil na vikendu« (VIDEO)

V zadnjih dneh je odmevalo razkritje POP TV glede zasebnih sms-sporočil med premierjem Robertom Golobom in Tomažem Subotičem, sicer članom Gibanja Svoboda, ki dokazujejo, da je premier leta 2023 po nekaj dni dopustoval v Subotičevi hiši v Karigadorju na Hrvaškem. Vlada je nekaj dni po drugem obisku Karigadorja, 8. junija, Subotiča imenovala v svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Tudi od tam ga je sicer že odpoklicala, potem ko je podprl imenovanje Bojana Zalarja za še en mandat na čelu bolnišnice.

Tomaž Subotič na Češkem že več kot 30 let vodi podjetje Intertrade Praga.

RTV Slovenija je medtem razkrila še eno dopisovanje med Subotičem in Golobom iz leta 2023. Pogovarjala sta se tudi o kadrovskih težavah v nadzornem svetu Uniorja. Ravno med premierjevim dopustom v Karigadorju naj bi odslovili nadzornika, ki Subotiču nista bila naklonjena. V kabinetu predsednika vlade so zanikali, da bi premier kakor koli vplival na omenjena odpoklica.

FOTO: Uroš Hočevar

»Takrat o tem nisem razmišljal«

Danes pa je predsednik vlade za Odmeve na TV Slovenija vendarle spregovoril glede počitnikovanja s partnerico Tino Gaber pri Subotiču na njegovem vikendu v Karigadorju na Hrvaškem. Premier je na vprašanje, ali je počitnikovanje kakorkoli vplivalo na njegovo glasovanje dejal: »Moj odgovor je ne.« In dodal: To pa zato, ker takrat, ko se je od tem odločalo, o tem sploh nisem razmišljal.« Je pa potrdil, da prijatelja Subotiča pozna že 10 let.

Predsednik vlade Robert Golob. FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs

Kot je znano, bo KPK v predhodnem preizkusu preverila obstoj morebitnih kršitev zakona o integriteti v zadevi Karigador. Golob je na vprašanje, ali bo odstopil, če KPK ugotovi nepravilnosti, dejal, da o tem sploh ne razmišlja. »Ta mandat nisem dobil zato, da se bodo mediji ukvarjali s tem, kje sem bil na vikendu pred dvemi leti, ravno ko zaključujemo najpomembnejše reforme. Moj mandat in moje poslanstvo in moja zaveza do ljudi je, da izpeljem reforme za ljudi do konca. To je edina stvar, s katero se v tem trenutku ukvarjam in se bom ukvarjal z njo tudi do konca mandata.​«

Premier Robert Golob še napovedal, da bosta poleg že sprejetih reform v prihodnjih mesecih pod streho tudi stanovanjska in pokojninska.