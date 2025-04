Nekdanjemu sodniku Radonjiću bodo sodili ponovno, tega sodnica ni naredila

Celjsko višje sodišče je razveljavilo obsodilno sodbo tamkajšnjega okrožnega sodišča Zvjezdanu Radonjiću za obrekovanje in razžalitev ljubljanske sodnice Andreje Sedej Grčar in tožilke Blanke Žgajnar zaradi bistvene kršitve določb kazenskega postopka. Sodili mu bodo ponovno.

Okrožno sodišče je oktobra lani nekdanjega sodnika za tri kazniva dejanja obrekovanja in kaznivo dejanje razžalitve obsodilo na 9000 evrov enotne denarne kazni. Postopek proti Radonjiću, ki je leta 2019 izrekel oprostilno sodbo Milku Noviču na odmevnem sojenju za umor direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, je stekel zaradi njegovih trditev o pritiskih v zvezi z omenjenim sojenjem. Sodnica in tožilka sta njegove navedbe zanikali.

Senat višjega sodišča je ocenil, da okrožna sodnica pred narokom ni upoštevala oziroma dodatno preverila zdravstvenega stanja Radonjića, zaradi katerega ni bil sposoben ne pasivno ne aktivno sodelovati na sojenju.

Okrožna sodnica pred narokom ni upoštevala oziroma dodatno preverila zdravstvenega stanja Radonjića.

Višji sodniki so opozorili, da bi moralo okrožno sodišče že po uradni dolžnosti paziti na procesno sposobnost obtoženca (zdravstveno stanje). Okoliščin, ki jih je Radonjić sporočal sodišču, to ni preverilo, čeprav je bilo že mesec in pol pred narokom seznanjeno, da je bil v neki drugi zadevi na sojenju na okrajnem sodišču v Mariboru postavljen izvedenec psihiater.

Po oceni sodišča je bilo zmotno stališče tožilstva, da se psihiatrično izvedensko mnenje o Radonjiću nanaša na drugo kazensko zadevo. Zmotno zato, ker procesna sposobnost v določenem trenutku obstaja ali pa ne glede na to, za kateri kazenski postopek gre in pred katerim sodiščem. Sodišče je opozorilo tudi, da je tožilka v postopku pred prvostopenjskim sodiščem predlagala pridobitev izvedenskega mnenja, v pritožbenem postopku pa je stališče spremenila.