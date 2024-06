Druge je spravljala v smeh, za kamerami pa točila grenke solze

Courteney Cox je ena najprepoznavnejših igralk, v največji meri je za njeno slavo zaslužen lik Monice Geller iz serije Prijatelji.

Njena kariera traja že več desetletji, postala je sinonim za talent, karizmo in vztrajnost, a v življenju črnolaski ni bilo vedno postlano z rožicami.

Pot do priljubljene igralke

Courteney Cox se je 15. junija leta 1964 v Birminghamu, Alabama rodila kot najmlajši od štirih otrok. Izhaja iz premožne družine, jo pa je zelo prizadela ločitev očeta in mame, ki sta se razšla, ko ji je bilo deset let.

Ob dveh sestrah in enem bratu ima še devet polsester in polbratov iz drugih zakonov obeh staršev.

»Ločitev staršev mi je vsadila prepričanje, da ni nič trajno in da se vsaka ljubezen enkrat konča,« je povedala v enem od intervjujev.

Kot otrok se je ukvarjala s tenisom in plavanjem. Po zaključku srednje šole se je vpisala na arhitekturo na kolidžu Mount Vernon, vendar študija ni končala, raje se je ukvarjala z manekenstvom.

Ko je delala kot model, je občasno nastopala tudi v oglasih.

V zgodovino se je zapisala kot prva oseba, ki je na ameriški televiziji v reklami za tampone izgovorila besedo »menstruacija.«

Več pozornosti je pritegnila leta 1984, ko je zaigrala v videospotu za pesem Dancing in the dark Bruca Springsteena.

Ta nastop ji je odprl vrata v Hollywood in omogočil prve vloge v filmih ter serijah, največjo slavo pa je pridobila, ko je leta 1994 začela igrati v seriji Prijatelji.

Ta je postala globalni fenomen in Courteney en najprepoznavnejših obrazov v svetu zabave.

Serija ji je na več načinov spremenila življenje. »Dala mi je svobodo, priložnosti in družino tesnih prijateljev, ob katerih sem zorela.

Naučila me je vse o komediji, o zvezah. Naučila me je vse o vsem,« je nekoč dejala.

Ni igrala le v Prijateljih, temveč med drugim tudi v filmih franšize Krik. Vloga je Gaile Wathers je še dodatno utrdila njen status v Hollywoodu.

Delala je še kot producentka in režiserka. V njeni produkciji je nastalo nekaj TV serij, med drugim Pume, kjer je igrala glavno vlogo. Posneli so šest sezon.

Courteney je znana po svojem dobrodelnem udejstvovanju, aktivno podpira različne organizacije in sodeluje v dogodkih za zbiranje sredstev za raziskovanje raka dojk.

Zanimivo ljubezensko življenje

Potem ko je skupnemu prijatelju priznala, da ji je všeč Michael Keaton v drami Clean and sober sta se igralca leta 1989 srečala, se zaljubila in bila pet let v zvezi. Courteney je še mesec dni pred razhodom za časopis People izjavila:

»To je najpomembnejša zveza, kar sem jih imela in on je najčudovitejša oseba, kar sem jih kdaj spoznala.«

V zvezi je bila tudi s pevcem skupine Counting Crows Adamom Duritzom, ki je pesem Monkey napisal zanjo.

Svojega kasnejšega moža Davida Arquetta je spoznala na zabavi ob začetku snemanja filma Krik. Privlačnost, ki jo igralca uprizarjata v filmu, se je prenesla v resnično življenje.

Arquette jo je zaprosil in par se je 12. junija 1999 poročil v Panama Cityju na Floridi.

Njun zakon ni trajal, ločila sta se leta 2012, danes je v zvezi s kitaristom skupine Snow Patrol Johnnyjem McDaidom. Par se je junija 2014 zaročil, zaroko preklical, a ostal v zvezi.

Življenjska drama

Medtem ko je z vlogo Monice Geller zabavala cel svet, je v zasebnem življenju preživljala težke čase. Tako kot njen lik v seriji se je igralka tudi v resničnem življenju trudila zanositi in doživela več spontanih splavov.

»Bilo je zelo naporno. Spomnim se, da sem med snemanjem imela spontani splav, Rachel pa je rodila deklico. Bilo je težko biti smešen in žalosten hkrati,« je pripovedovala o največjem trpljenju, ko se je v zakonu z Arquettom trudila povečati družino.

»V moji družini imajo vsi otroke, nihče ni imel nikoli težav, mislila sem, da jih tudi jaz ne bom imela.

A čeprav sem zlahka zanosila, je bilo nemogoče obdržati otroka,« je povedala.

Leta kasneje je odkrila vzrok za težave. Diagnosticirana ji je bila mutacija gena MTHFR, ki povečuje tveganje za krvne strdke, ženske, ki so pozitivne nanj, imajo višje tveganje za spontani splav.

Po zaslugi umetne oploditve je leta 2004 rodila deklico Coco. Na svet je prijokala dva dneva pred maminim 40. rojstnim dnem.

Danes praznuje 60. rojstni dan

Courteney prav danes praznuje 60. rojstni dan, čeprav njen videz tega ne izdaja. Ko obleče kopalke, jemlje dih, na njenem telesu ni niti grama maščobe, zasluge za to pripisuje zdravi prehrani in redni vadbi.

Dan začenja z vegetarijanskim šejkom, ki vsebuje kumare in špinačo, večinoma kuha doma, uživa veliko zelenjave in mesa, namesto običajnih hamburgerjev prisega na puranje in seveda redno hodi v telovadnico.

Ji pa mnogi zamerijo številne lepotne popravke, s katerimi naj bi uničila naravno lepoto in je z njimi, kot je priznala sama, v preteklosti res pretiravala.

Uporabo polnil je označila za napako ter dodala:»Hvala bogu, da jih je mogoče odstraniti,« njene besede povzema kurir.rs.