Eros gre na svetovno turnejo

Italijanski pevec Eros Ramazzotti je prejšnji teden napovedal novo svetovno turnejo Una Storia Importante. Med njegovimi postajami na turneji bo tudi zagrebška Arena, kjer bo nastopil 28. aprila 2026, več koncertov bo imel tudi v Italiji. Turneja se bo začela 14. februarja 2026 v Parizu. Obsegala bo 30 držav, s koncerti, načrtovanimi po Evropi, Severni Ameriki, Kanadi in Latinski Ameriki.

Italijanski kantavtor, ki ima v Sloveniji veliko poslušalcev že od sredine 80. let 20. stoletja, je večkrat nastopil tudi v Ljubljani. Tokrat ga k nam ne bo. Več datumov je namenil svojim oboževalcem v Italiji. Poleg koncertov v Vidmu, Milanu, Rimu, Neaplju, Messini in Bariju bo imel koncert tudi na stadionu Allianz v Torinu. S tem bo postal prvi izvajalec, ki bo nastopil na stadionu nogometnega kluba Juventus.

S pesmijo Terra promessa je zmagal na sanremskem festivalu v kategoriji mladih upov. FOTO: OLYCOM/Wikimedia Commons

Eros Ramazotti bo kot prvi glasbeni izvajalec nastopil na Juventusovem stadionu v Torinu. FOTO: forzaq8/Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Ramazzotti je v karieri prodal več kot 80 milijonov izvodov plošč, ima več kot 9,3 milijarde pretočnih predvajanj. Nanizal je vrsto uspešnic, med katerimi so Piu bella cosa, Parla con me, Un emozione per sempre in Se bastasse una canzone. Meje Italije je prestopil leta 1984 z uspešnico Terra promessa, s katero je kot 20-letnik zmagal na znamenitem sanremskem festivalu v kategoriji mladih upov. Prepeval je o hrepenenju mladih z obrobja mest po boljšem življenju, torej pravzaprav o sebi, mladeniču iz predmestja Rima.

Že naslednje leto je v Sanremu zapel Una storia importante, s katero sicer ni zmagal, mu pa zmaga zato ni ušla leta 1986 s pesmijo Adesso tu. Od takrat naprej se je njegova glasbena pot le še strmo vzpenjala. Mednarodno slavo so mu prinesli dueti s Tino Turner, Cher, Anastacio, Lucianom Pavarottijem, Andreo Bocellijem, Joejem Cockerjem in Rickyjem Martinom. Sodeloval je tudi s kitaristoma Carlosom Santano in Stevom Vaiem.