Komentar Miše Terček: Resničnost

Dobri dokumentarci, ki odpirajo oči in nam približajo dogajanje v svetu in razumevanje družbenih in političnih razmer zunaj naših meja, so v današnji razklani družbi zelo zaželeni. Če tega, da so poučni in širijo obzorja, sploh ne omenjamo – v poplavi resničnostnih šovov, telenovel in precej plitkejših vsebin na komercialnih televizijah prinašajo dobrodošlo popestritev poletnega programa.

Pretekli četrtek smo si tako lahko na TV Slovenija ogledali dokumentarni film Panika vzhoda novinarke Petre Marc, katerega namen je bil slovenskim gledalcem približati življenje na vzhodni meji Evropske unije (EU). V njem nastopajo različni analitiki in politiki, obenem pa predstavlja tudi bolj osebne zgodbe posameznikov na Finskem, Poljskem in Litvi. Dokumentarec poglobljeno prikaže nastajanje svojevrstnega vojaško-varnostnega zidu na vzhodnih mejah omenjenih držav po napadu ruske vojske na Ukrajino konec februarja 2022. Vse tri dotične države namreč povezujejo negativne zgodovinske izkušnje z Rusijo. Sodeč po videnem sogovorci niso najbolj optimistični, eden od litovskih sogovornikov v film je denimo dejal, da upajo na boljšo prihodnost, a se hkrati pripravljajo na najhujše. Za boljši uvid je denimo zanimiv podatek, da je v Litvi, kjer so ponovno uvedli naborniški sistem služenja vojaškega roka z naključno izbiro, kar 95 odstotkov prostovoljcev.

Potem je tu Finska. Slednja je postala članica Nata in ima zaradi Rusije pod zemljo pripravljenih več deset tisoč dvonamenskih jedrskih zaklonišč. V času miru jih sicer uporabljajo za garaže, pa tudi restavracije in otroška igrišča, a so, kot je povedal eden od sogovornikov, pripravljeni, da jih v zgolj nekaj pičlih urah pripravijo za najhujše.

Baldwinovi vas vabijo v svoj dom, da doživite vzpone in padce, dobro, slabo, divje in noro.

Ganljiva je tudi zgodba ukrajinske študentke na Poljskem, ki pripoveduje, kako je izvedela za začetek vojne v svoji domovini in smrt očeta na fronti. V dokumentarcu se je z novinarko Petro Marc pogovarjal tudi nekdanji poljski premier Mateusz Morawiecki, ki je izrazil skrb, da obstaja grožnja, da ruski predsednik Vladimir Putin napade katero koli evropsko državo, med katerimi je presenetljivo omenil tudi Slovenijo. In zakaj se je novinarka sploh odločila, da posname ta dokumentarni film? V pogovoru po filmu je odgovorila, da je bil povod vstop Finske in Švedske v zvezo Nato ter s tem posledično geostrateške spremembe na mejah in okoli Baltskega morja. Med pripravami na dokumentarni film je sicer sprva razmišljala, ali bosta Putin in ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski že sklenila sporazum, preden bo dokumentarec javno predvajan, a se to ni zgodilo, temveč smo trenutno na točki, ko je ravno nasprotno, saj vojna vedno bolj zaznamuje Ukrajino in Zahod.

Od resnih pa k lahkotnejšim televizijskim vsebinam. TV-družinam, ki živijo pod nadzorom kamer, kot so Kardashianovi, Osbournovi, Hoganovi in Stallonovi, se bo zdaj pridružila tudi družina Baldwin, katere glava je hollywoodski igralec Alec. Z ženo Hilario sta namreč napovedala nov resničnostni šov, ki bo spremljal njuno družinsko življenje. »Vabimo vas v naš dom, da doživite vzpone in padce, dobro, slabo, divje in noro. Dom je kraj, kjer smo najraje,« je v videu, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, dejal Alec Baldwin. Na posnetku ga je obkrožalo devet njegovih otrok. Resničnostno-dokumentarni šov z delovnim naslovom The Baldwins, naj bi na televizijske zaslone prispel že prihodnje leto, matična televizija, ki bo oddajo predvajala, pa bo program TLC. Aleca Baldwina čaka sojenje za nenamerni umor direktorice fotografije Halyne Hutchins med snemanjem filma Rust leta 2021. Grozi mu namreč do 18 mesecev zapora, kar je za gledanost resničnostnega šova, seveda, kot zadetek na loteriji.