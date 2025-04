V Radovljici ta petek o Maksimu Gaspariju

Kulturno društvo Sotočje in Župnija Radovljica bosta ta petek ob 19.30 v Slomškovi dvorani župnišča v Radovljici pripravila predavanje Roberta Kužnika o življenju in delu slikarja Maksima Gasparija. »Domoljubje, kot ga je slovenski slikar Maksim Gaspari upodobil v svojih delih, da bi v slovenske domove prinesel vrednote in življenje slovenskega naroda, počasi, a vidno zamira,« pravi Kužnik. »Do zdaj so izšle tri knjige o našem slikarju, objavljeni so bili številni članki, pripravljene številne razstave in drugo. Pa vendar – ko sem hodil po naših muzejih, sem le tu in tam naletel na delo našega narodnega umetnika. Začel sem se spraševati: Kje so vsa dela, ki so v velikem številu opisana po člankih, predstavljena po razstavah in katalogih? Ali je res to vse, kar nam je Gaspari v svojem dolgem življenjskem ustvarjanju zapustil?«

Prav to, da o umetniku, njegovem življenju in delih verjetno še ni bilo povedano vse, ga je pred leti vzpodbudilo, da je začel raziskovati in odkrivati skrite zaklade Gasparijevih umetnin po Slovenji in tujini. »Nisem se zavedal, da je umetnik dal svojemu delu globlji pomen za narod,« dodaja Kužnik, ki je 2022. izdal pomembno monografijo z naslovom Maksim Gaspari – Iz naroda za narod, ki jo bo predstavil na predavanju v Radovljici.