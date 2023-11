Veliko obžalovanje Audrey Hepburn

Igralka Audrey Hebpurn je nedvomno ena od ikon zlate dobe Hollywooda. S svojo kariero, karizmo in videzom je v filmskem svetu pustila ogromen pečat.

4. maja 1929 v Belgiji rojena Audrey je bila edini otrok nizozemske baronice Elle van Heemstra in angleškega bankirja vikonta Aarnoud van Heemstra. Iz maminega prvega zakona je imela dva polbrata. Otroštvo je preživela v Belgiji, Angliji in na Nizozemskem. Ko je bilo Audrey šest let, sta se njena starša razšla, piše Stil.kurir.rs.

Oba sta bila oba pripadnika britanske zveze fašistov. A če je mama sčasoma spoznala, kakšno politiko vodi in se je od nje distancirala, je bil oče strankin zagreti zagovornik, Audrey pa je pred in med drugo svetovno vojno sodelovala z Nizozemskim odporniškim gibanjem.

Zaradi aristokratskega porekla je od zgodnjega otroštva osvajala bonton visoke družbe, mama ji je vedno govorila, da sta njeni največji orožji ženstvenost in nasmeh.

Prav zaradi neuresničenih sanj njene mame, ki je želela postati igralka, vendar ji družbeni status tega ni dopuščal, je imela Audrey pri oblikovanju kariere njeno veliko podporo.

Začela kot balerina, a se njene sanje, da bo nekoč postala primabalerina zaradi visoke postave (v višino je merila 170 centimetrov) niso uresničile, na koncu pa ni veljala le za eno najlepših, temveč je bila tudi najbolj graciozna igralka svoje dobe in si je prislužila sloves dive.

Na vrhuncu slave je bila med letoma 1950 in 1960. Filmi, kot so Počitnice v Rimu, za katerega je osvojila oskarja, Sabrina in Zajtrk pri Tiffaniju so pokazali njen izjemni igralski talent. Audrey sodi tudi med člane kluba EGOT, gre za izvajalce, ki so osvojili vse pomembne nagrade: emmyja, grammyja, oskarja in tonyja.

Kljub uspešni karieri je dolgo obžalovala svojo odločitev v zvezi s filmom Življenjska prelomnica (The Turning Point) iz leta 1977 v režiji Herberta Rossa.

Režiser je v tem filmu stopil v svet baleta in je v njem upodobil dve balerini: DeeDee Rodgers, ki je opustila balet in na prvo mesto postavila družino ter Emmo Jacklin, ki je celo življenje posvetila baletu.

Navdih za scenarij sta bili balerini Isabel Mirrow Brown in Nora Kaye.

Audrey je bila prva izbira za Emmo, a igralka se je tega leta že počasi odmikala od kariere in je bila bolj osredotočena na dobrodelnost.

Sprva jo je vloga sicer zanimala, zlasti, ker naj bi DeeDee igrala Grace Kelly.

Ta je sodelovanje zavrnila zaradi kraljevih obveznosti v Monaku, vlogo DeeDee je tako zaigrala Shirley MacLaine, kot Emma je nastopila Anne Bancroft .

Film je osvojil številne nagrade in priznanja kritikov, bil je nominiran za kar 11 oskarjev, med drugim za najboljši film.

Audrey je preminula 20, januarja leta 1993, stara je bila 63 let, pokopana je v Švici.