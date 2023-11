Brad Pitt je oče iz pekla

Nekdanja hollywoodska zakonca Brad Pitt in Angelina Jolie sta med sovražno in dolgotrajno ločitvijo v javnosti precej udrihala drug po drugem. A šesterica njunih otrok, od katerih so trije njuni biološki, trije pa posvojeni, je o svojih slavnih starših molčala. Iz njihovih ust ni privrela ne ena žal ne ena dobra beseda.

Zdaj pa je več let stara objava posvojenega sina Maddoxa, ki je šele zdaj privrela na plan, osvetlila njegove misli o očetu. In te nikakor niso laskave.

Da odnos med Bradom in Maddoxom ni najbolj topel, se je šepetalo že dolgo, od tistega prelomnega leta 2016, ko naj bi prav njun spor med družinskim zasebnim poletom potisnil Angelino čez rob, da se je odločila razbiti družinsko sliko in zagnati ločitveno kolesje. Brad naj bi nad danes 22-letnim mladeničem grobo povzdignil glas, šušljalo se je tudi o klofuti, zaradi vsega tega je razjarjena Angelina nad svojega moža poslala celo socialno službo.

Nič kaj laskavo

Ta ni odkrila nikakršnih nepravilnosti ali kršitev otrokovih pravic, a Maddox očeta vseeno nima najbolj v čislih. Na svojem profilu na instagramu ga je namreč označil za »kretena prve klase in groznega človeka«, pri tem pa še dodal, da se mu je »vedno znova in znova dokazal kot vsega prezira vreden moški. Do svojih štirih mlajših otrok nimaš nikakršnega razumevanja ali empatije, oni pa v tvoji bližini trepetajo od strahu. Življenje vseh okoli spreminjaš v pekel.«

Maddox o svojem očimu ni pisal nič kaj laskavo. A morda je bilo to, še preden sta bivša zakonca, ki si nad otroki delita skrbništvo, najela osebje, ki nadzoruje njihovo dejavnost na družbenih omrežjih. Pri tem je Angelina razložila, da to počneta izključno zaradi njihove varnosti, sama pa da tega pač ne znata, saj v času njune mladosti še nismo živeli vzporednega življenja v virtualnih sferah.

Igralčevi prijatelji so Maddoxove besede označili za resnično žalostne in daleč od resnice.

»Ta novi svet je precej strašen in zunaj dosega najinega razumevanja. Niti vedela ne bi, kaj in kje iskati, na kaj biti pozoren.« Nadzor nad njihovim udejstvovanjem na družbenih omrežjih pa je le eno izmed pravil, ki jim mora šesterica slediti. Med drugim ne smejo googlati svojih slavnih staršev, iz podobnega razloga doma nimajo tračarskih revij. Namesto v zasebnih šolah, kot je to običajno za otroke slavnih in bogatih, se njuni otroci šolajo doma.

»Moti me, kako malo sem se naučila v šoli. Doma imajo učitelje za širok spekter predmetov, učijo se tudi različnih tujih jezikov in igranja na glasbila. V okviru izobraževanja so tudi precej telesno aktivni, učijo se samoobrambe,« je o tem dejala Angelina in še dodala, da je eden izmed razlogov, da se je odločila za šolanje otrok doma, tudi to, da prihajajo iz precej različnih okolij. Maddox namreč prihaja iz Kambodže, Pax se je rodil v Vietnamu, Zaharo pa je igralka posvojila v sirotišnici v Etiopiji.