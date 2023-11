Žalostna ljubezenska zgodba kraljice romantičnih komedij

Hollywoodska igralca Meg Ryan in Russell Crowe sta davnega leta 2000 presenetila javnost z novico, da sta v ljubezenski zvezi. Ta je tedaj res vzbudila veliko zanimanja, a je danes kar malce pozabljena.

Meg je takrat slovela kot kraljica romantičnih komedij, imela je uspešno kariero, popoln videz, bila je ljubljenka občinstva, a se je ta podoba v hipu porušila in dobila je naziv najbolj promiskuitetna ženska, saj se je znašla v vrtincu ločitve.

Igralka je bila namreč poročena z Dennisom Quaidom, ko je začela snemati film Dokaz življenja, kjer je zaigrala z Russllom Crowom. Med njima je vzniknila ljubezen.

Hitro so se začele pojavljati fotografije, na katerih sta bila oba sproščena, vesela in mediji so bili željni novic o paru.

Julija istega leta je New York Post potem, ko sta bila skupaj fotografirana na zabavi Toma Crusa objavil vest, da je par javno obelodanil razmerje, sledila je ločitev, ki jo je zahteval Dennis.

Meg in Dennis sta bila, preden je ona spoznala Russlla, skupaj devet let, a zakonca sta imela, še preden so zadeve šle dokončno po zlu, težave.

»Dennis me je dolga leta varal in to je bilo zame zelo boleče,« je Meg povedala za INStyle in dodala, da je za vse njegove prevare izvedela šele, ko sta se ločila.

Po ločitvi je bil Quaid večkrat opažen v družbi različnih žensk, kljub zagotovilom Meg, da ji ni bil zvest, da je imel težave z drogo in da je bil bolestno ljubosumen, pa je večina menila, da je za razvezo kriva ona.

Številni so za ločitev krivili tudi Russlla, Meg je vse te govorice leta 2006 zanikala med gostovanjem v pogovorni oddaji Oprah Winfrey.

»Moj zakon je bil zelo nezdrav zakon. Najbrž bi ga morala zapustiti veliko prej. Nikoli ni šlo za drugega moškega,« je takrat izjavila.

Kasneje sta se Meg in Russell večkrat skupaj pojavljala v javnosti. Kot par sta bila vedno v središču pozornosti, vendar njuna zveza ni trajala. Začela se je poleti 2000 in končala ob božiču istega leta. Kaj je botrovalo razhodu, je leta 2008 za INStyle zaupala igralka:

»Bila sem v kaosu in ga na koncu prizadela. Ne bi mogla biti v dolgi zvezi, ni še bil čas za to, zato sem jo končala,« je pojasnila.

Kljub razhodu sta ostala prijatelja. Za Herald Sun je igralec povedal, da je bil žalosten, ko je končala zvezo, a na koncu vesel, ker je dobil dobro prijateljico.

Med letoma 2010 in 2014 je bila Meg v zvezi z ameriškim pevcem in tekstopiscem Johnom Mellencampom. Tri leta po razhodu sta znova postala par, se leta 2018 zaročila, a je igralka leto kasneje zaroko razdrla.