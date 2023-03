Vedno nove tožbe zaradi usodnega streljanja

Po spletu nesrečnih okoliščin je ameriški igralec Alec Baldwin v resnični tragediji odigral eno osrednjih vlog. Med snemanjem vesterna Rja je namreč sprožil pištolo in ubil direktorico fotografije Halyno Hutchins. V tednih po tem usodnem dogodku se je zdelo, da bo hollywoodski zvezdnik za smrt kolegice plačal zgolj z dušečim občutkom krivde, ker je vzel človeško življenje, a se je po dobrem letu znašel v orkanu tožb, ki jim ni videti konca.

Igralec je sodelavko ustrelil v cerkvici. FOTO: Kob Tv News/Reuters

Že na začetku lanskega leta je proti Baldwinu sprožil odškodninsko tožbo zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti Halynin vdovec Matthew Hutchins, z njim je igralec nato dosegel poravnavo. A sodna nočna mora se je zanj šele začela. Prejšnji mesec ga je nenamernega uboja zaradi nenamerne ustrelitve uradno obtožilo tudi tožilstvo iz Nove Mehike, kjer so film snemali; grozi mu do 18 mesecev zapora in 5000 ameriških dolarjev kazni. Po le nekaj dneh je sledila še ena tožba, in sicer so jo vložili Halynini starši in njena sestra. Zdaj pa so ga na zatožno klop zvlekli še trije člani snemalne ekipe, ki so bili priča streljanju, zaradi katerega trpijo – tako vsaj trdijo v tožbi – za posttravmatskim stresnim sindromom, depresijo in tesnobo.

Še trije tožniki so se obrnili na sodišče.

Upravljavec vozička z dvigalom za filmsko kamero Ross Addiego, nadzornica filmskih kostumov Doran Curtin in Reese Price, ki je bdel nad tehnično snemalno ekipo, si od streljanja po dobrem letu še vedno niso opomogli. V sekundi, ko je Baldwin pritisnil na sprožilec, so bili vsi trije v njegovi neposredni bližini in še danes slišijo oglušujoči pok. Ko je naboj zadel Hutchinsovo, se je ta zgrudila tik ob Doran. »V šoku je gledala, kako se je Halyna zagrabila za trebuh. Poskušala ji je pomagati in pretipala njen trebuh, da bi našla izvor bolečine in kaj se sploh dogaja. Sredi kaosa so Doran zvlekli stran, potem se je v šoku zgrudila,« piše v tožbi.

18 mesecev zapora grozi zvezdniku.

Trojica v sodnih spisih navaja, da so bili producenti filma malomarni in so najeli ljudi, na katere so v preteklosti že letele pritožbe, da ne namenjajo dovolj pozornosti varnosti, zaposlili so tudi mlado in neizkušeno orožarko Hannah Gutierrez Reed, ki je Alecu izročila prekleto pištolo. »Želeli so hitro in poceni filmsko produkcijo,« pravijo. Trije tožniki so posebej omenili še to, da Baldwin med usposabljanjem s strelnim orožjem napotkom ni posvečal pozornosti ter ni preveril, ali je res dobil v roke pištolo s slepimi naboji.