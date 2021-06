Vdrli v stanovanje Severine in pretepli njeno čistilko

Severina (49) je pretresena, saj so v ponedeljek vlomili v njeno stanovanje v Zagrebu. V njem je bila njena čistilka, neznanci pa so jo zvezali. Policija primer raziskuje, policisti pa so izprašali sosede, ali so kaj videli.



Severina je za Jutarnji list povedala: »O tem zdaj še težko govorim, samo da so vsi živi in zdravi ... Seveda imajo nekatere ukradene stvari zame veliko vrednost, predvsem čustveno, a bom že nekako. Stvari imajo svojo vrednost, a to lahko nadomestim. Izgubljenega časa s svojim otrokom pa ne morem.«



Policija je sporočila, da je prišlo do vloma okoli 14.30: »65-letnico so zvezali, vendar ni poškodovana. Po ogledu smo ugotovili, da manjka nakit. Materialna škoda se še določa.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: