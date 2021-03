Vagino Sharon Stone posneli z ukano

Na škandaloznem Prvinskem nagonu je zgradila izjemno uspešno filmsko kariero. FOTO: Remo Casilli/Reuters Pictures

V tesni beli kratki oblekici počasi, s premišljeno zapeljivostjo, ki je skoraj kot povabilo, prekriža dolge noge in za kratek hip razkrije, kaj se skriva pod obleko. Popolnoma nič! Ta kader filma Prvinski nagon, danes del filmske zgodovine, je bil dovolj, da jepostala predmet moškega poželenja in glavna igralka prenekaterih mokrih sanj.A kdor je mislil, da je lepotica to storila premišljeno ali da je najmanj sledila scenariju, je v pošteni zmoti. Hlačke je slekla le, ker naj bi svetloba filmskih luči, ki se je odbijala ob njihove beline, motila kamere. Vse do zadnjega je bila prepričana, da filmski trak ne bo razkril njenega mednožja, resnico pa je odkrila šele ob prvem gledanju surove verzije filma.»Tedaj sem videla posnetek svoje vagine. Pred tem so mi zatrjevali, da se ne bo videlo mojega mednožja in da moram hlačke sleči le, da se od njih ne bo odbijala svetloba,« je v svojih spominih zapisala hollywoodska zvezdnica, katere prva reakcija ob tem nespodobnem razkritju je bila, da je režiserjuprisolila močno klofuto.Večina igralk na svoji poti k uspehu požre marsikatero neprimerno pripombo filmarjev, prepogosto morajo tudi odrivati njihove grabežljive roke, filmski veljaki pa, sploh v lepih in mladih igralkah, prvotno vidijo zgolj predmet moškega poželenja. To je vsem znana umazana skrivnost Hollywooda, ki jo je s svojimi izkušnjami zdaj še nekoliko osvetlila tudi Sharon. Začenši s spominom na to, kako so jo pretentali, da je v Prvinskem nagonu širnemu svetu pokazala svoj najintimnejši del.»Obljubili so mi, da se ne bo nič videlo. Po koncu snemanja pa so me povabili na ogled filma, a ne le ob prisotnosti režiserja, kot sem pričakovala, temveč je bilo v sobi še kup agentov in odvetnikov, ki niso imeli nič s filmom. In tedaj sem prvič videla posnetek svoje vagine,« je povedala in nadaljevala, da je po prvi reakciji klofute sledil telefonski klic odvetniku. »Pisalo se je leto 1992 in ni bilo kot zdaj v navadi, da na vsakem koraku, ko je dovolj že, če prižgete Netflix, vidite nabrekle penise. Tak kader je tedaj za film pomenil oceno x.«Še več, odvetnik je zvezdnici zatrdil, da takšno snemanje ni bilo niti legalno, zato je, oborožena z dejstvi, ki ji jih je razkril Singer, odkorakala k režiserju, da mu razloži svoje možnosti. Med temi tudi, da lahko doseže prepoved predvajanja. »Seveda me je nonšalantno odslovil, da nimam besede, ne nazadnje sem le igralka in ženska. A imela sem možnost izbire! Zato sem se po temeljitem razmisleku odločila, da sceno pustim v filmu. Čemu? Ker je bila primerna tako za film kot za mojo junakinjo. Pa tudi, ker sem jo ne nazadnje vendarle posnela jaz.«Morda so Sharon ukanili, da je posnela prizor brez spodnjih hlačk. Niso pa je mogli prepričati, pretentati ali prisiliti, da bi skočila med rjuhe s soigralcem, čeprav ji je režiser seks s soigralcem poskušal prikazati kot nekaj, kar bi bilo dobro za film, saj bi tako kemijo prenesla tudi na filmski trak. Sicer ni razkrila, za kateri film in režiserja je šlo, zgolj to, da je tu brez oklevanja potegnila črto. »Poklical me je v pisarno, hodil gor in dol ter mi razlagal, da bi morala seksati s soigralcem, saj bi bila najina medsebojna kemija pred kamero nato bolj prepričljiva.«Namesto da bi vzrojila, pa se ji je po glavi podilo le, da bi pač morali za to vlogo najeti nekoga z vsaj ščepcem igralskega daru. »A vlogo so dali nekomu, ki na avdiciji in poskusnem snemanju ni zmogel niti skozi eno samo sceno in si ni mogel zapomniti niti svojih vrstic! Kaj so razmišljali? Da bo, če ga poseksam, postal dober igralec? Nihče ni tako izvrsten v postelji.«Nespodoben predlog je gladko zavrnila in poudarila, da je njeno delo igra, ne kaj drugega. V sledečih snemalnih tednih jo je ta neimenovani soigralec nekajkrat poskušal zapeljati, a je Sharon prepričana, da so bili ti neuspeli poskusi zapeljevanja v celoti režiserjeva ideja. To pa ni bilo edinkrat, da so k njej pristopili z nespodobnimi predlogi. »Več producentov pri različnih filmih je od mene pričakovalo, da bom spala s soigralci, saj naj bi bilo to dobro zame. Toda seks, tudi za kamerami, je bil nekaj, kar se je v mojem poslu od igralk dolgo pričakovalo.«