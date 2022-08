Uživali na Charlesovem otoku, praznovali rojstni dan princa Georgea

Pisali smo že, da so prejšnji mesec družino Cambridge opazili, ko so na trati pred Kensingtonsko palačo vstopili v helikopter in se odpeljali v neznano. Ker so imeli pri sebi več potovalnih torb, so Britanci seveda sklepali, da so se odpeljali na počitnice, in kot kaže, so imeli prav.

Tresco je del arhipelaga Scilly. FOTO: Tom Nicholson/Reuters

Na čudoviti peščeni plaži so praznovali tudi rojstni dan najstarejšega sina princa Georgea, tam je nastala tudi fotografija slavljenca, ki jo je posnela in na družabnem omrežju delila njegova mama, zdaj pa so se oglasili domačini z otoka in potrdili, da je bil princ William z družino na dopustu na otočku Tresco. To bi pojasnilo tudi, zakaj so se na počitnice odpravili s helikopterjem.

Na Trescu namreč ni cest, tako po otoku ne vozijo avtomobili, do njega pa je mogoče priti s čolnom s katerega od sosednjih otokov ali pa s helikopterjem. Slabih 300 hektarjev velik otok je v lasti princa Charlesa in del arhipelaga Scilly, ki leži ob obali Cornwalla, nekoč pa je bil priljubljena počitniška destinacija princese Diane. Tako njej kot družini Cambridge so na Trescu najbolj všeč mir, zasebnost, čudovite plaže, po katerih se radi podijo otroci, ter čist zrak.

300 hektarjev meri otoček.

Princa Williama na otok vežejo lepi spomini iz otroštva, saj so tukaj počitnikovali še pred ločitvijo staršev, otroke pa je na otoke prvič pripeljal predlani, ko potovanja zunaj Velike Britanije zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa niso bila dovoljena. Nekajkrat je na otoku z zdaj že pokojnim princem Filipom dopustovala kraljica Elizabeta II., čeprav poletne mesece veliko raje preživlja na svojem škotskem dvorcu, kamor se je za nekaj tednov odpravila tudi letos.