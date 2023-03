Upokojenec in zvezdnica trčila na smučišču: Zaigral je poškodbo in zdaj smo tu

Sedem let po tem, ko je na smučišču v ameriški zvezni državi Utah povzročila nesrečo, je zvezdnica Gwyneth Paltrow le stopila pred sodnika. Domnevna žrtev nesreče, upokojenec Terry Sanderson, od nje namreč terja odškodnino, saj da je v nesreči utrpel tako hude poškodbe, da zaradi njih čuti trajne posledice.

Terry Sanderson je prepričan, da bo sodišče odločilo njemu v prid. FOTO: Rick Bowmer/Reuters

Petinsedemdesetletni domačin je sprva hotel skoraj tri milijone evrov, a je sodnik zahtevek zavrnil, Sanderson pa je odškodnino znižal na slabih 300.000 evrov. Prepričan je, da bo sodišče na koncu odločilo njemu v prid, četudi ima zvezdnica na voljo ogromno denarja in najboljše odvetnike, ki so v uvodnem nagovoru denimo obrnili zgodbo in trdijo, da je bila žrtev nesreče pravzaprav Gwyneth.

»Tisti dan bi moral biti poseben in lep, Gwyneth je želela, da se njena otroka naučita smučati, nato pa je vanjo trčil Terry Sanderson in uničil družinsko idilo. Čeprav se pri padcu ni poškodovala, jo je vse skupaj zelo pretreslo, tisti dan ni hotela več smučati, njen sin Moses je dejal, da mame še nikoli v življenju ni videl tako razburjene. Terry Sanderson je hitro spoznal, v koga je trčil, in hotel izkoristiti priložnost. Poklical je gorske reševalce, zaigral poškodbo in zdaj smo tu,« je dejal eden od igralkinih odvetnikov.

Povsem nasprotno zgodbo je na zaslišanju povedal Sandersonov prijatelj Greg Ramone, ki je bil v času nesreče le nekaj metrov stran. »Zelo močno je trčila vanj in ga podrla na tla. Terry je z obrazom navzdol padel na tla, ona je pristala na njem, a se je že čez sekundo ali dve pobrala in odsmučala naprej. Niti vprašala ni, ali je z njim vse v redu, ni poklicala pomoči, nič. Terry se ni premikal, precej časa je bil neodziven, ko je prišel k sebi, pa je bil prehudo ranjen, da bi sam odsmučal do vznožja hriba, in morala sva poklicati reševalce,« je nesrečo opisal Ramone, ki je še dodal, da sta bila tistega dne z Gwyneth na gori njen mož Brad Falchuk in sin.

Hči Apple jih je čakala na koncu smučišča, zato nesreče ni videla, Brad in Moses pa bosta prav tako prišla na vrsto, da povesta, kaj se je zgodilo. Greg Ramone sicer meni, da kaj dosti nista videla, saj sta bila precej višje na smučišču, medtem ko se je Gwyneth povsem brezglavo spustila po pobočju.

2016. se je pripetila nesreča.

Sanderson, ki si je v nesreči zlomil štiri rebra, utrpel naj bi tudi trajno poškodbo možganov, odtlej trpi za kroničnimi bolečinami, posledično je, kot pravi, izgubil veselje do življenja. Vse to je na sodišču potrdila njegova nekdanja partnerica, ki je dejala, da se je Terry po prihodu iz bolnišnice močno spremenil, predvsem osebnostno, kar je na koncu vodilo v njun razhod. A igralkini odvetniki imajo razlago tudi za Terryjevo možgansko poškodbo – ta je, so odkrili, posledica kapi, ki jo je 75-letnik doživel nekaj let pred nesrečo.