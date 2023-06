Umrla edina ženska, ki je pustila Picassa, stara je bila 102 leti

V 102. letu starosti je umrla Francozinja Françoise Gilot, ljubica in muza španskega umetnika Pabla Picassa ter edina med ženskami, ki ga je zapustila. »Pablo je bil največja ljubezen mojega življenja, a sem morala oditi, preden bi me uničil,« je povedala v knjigi Janet Hawley Umetniki in pogovori iz leta 2021.

Bil je 40 let starejši

Picasso je bil po njenih besedah »osupljivo ustvarjalen, čarovnik, tako inteligenten in zapeljiv. Bil pa je tudi zelo krut, sadističen in neusmiljen do drugih in tudi do sebe.« Gilotova je bila stara 21 let, ko je v okupirani Franciji med drugo svetovno vojno prvič srečala Picassa. Ta je bil 40 let starejši od nje in v tistem času poročen. V času srečanja je bil tudi ljubimec francoske fotografinje, slikarke in pesnice Dore Maar.

Plodovita umetnica Françoise Gilot se je rodila 26. novembra 1921 v Neuilly-sur-Seine v premožni družini. Po materinem zgledu se je najprej ukvarjala z akvareli, nato je začela risati in slikati. Starši so želeli, da bi postala pravnica, vendar je študij opustila. Pri 21 letih je bila že ena najbolj cenjenih umetnic nastajajoče pariške šole, ki je v prvi polovici 20. stoletja združevala francoske in tuje umetnike v prestolnici. Ustvarila je približno 1600 platen in 3600 del na papirju.

Spoznala sta se spomladi 1943 v pariški restavraciji, ko ji je na mizo prinesel skledo češenj in vabilo, naj obišče njegov atelje. Deset let sta bila ljubimca, nista se poročila, imela pa sta dva otroka – sina Clauda, rojenega leta 1947, in hčerko Palomo, rojeno leta 1949.

102 leti je bila stara.

Ko se je leta 1953 odločila, da ga zapusti in nadaljuje slikanje, je Picasso to sprejel slabo. »V Franciji mi je postalo precej težko. Da sem zapustila Picassa, so obravnavali kot velik zločin in nisem bila več dobrodošla,« je leta 2021 povedala za avkcijsko hišo Sotheby's. Dobila je ameriško državljanstvo, Picassovega pogreba leta 1973 se ni udeležila.