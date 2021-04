Umrl je veliki srbski skladatelj

Premagal je tudi velikega Ennia Morriconeja.

Bil je eden najpomembnejših skladateljev na Balkanu, s svojim delom se je usidral tudi v srca slovenskih ustvarjalcev ter ljubiteljev filma in glasbe.je umrl 11. aprila v Beogradu, star je bil 74 let, poročajo srbski mediji, njegov glasbeni opus pa je naravnost izjemen: podpisal se je pod več kot 60 igranih filmov, 55 televizijskih filmov in serij ter več kot 50 gledaliških del, animiranih, risanih in dokumentarnih filmov ter prek 500 reklamnih spotov, posnel je tudi 24 studijskih albumov.V šestdesetih letih minulega stoletja je bil član skupin Siluete, ki velja za pionirja rock'n'roll glasbe v takratni Jugoslaviji, in Elipse, pozneje pa je delal tudi kot profesor na fakulteti za dramsko umetnost v Beogradu in na Cetinjah ter glasbeni akademiji, kjer je leta prej diplomiral, potem ko je študij prava obesil na klin. Filmsko občinstvo je osvojil z glasbo v nepozabnih uspešnicah, kot so Se spominjaš Dolly Bell?, Maratonci tečejo častni krog, Balkan ekspres, Oče na službenem potovanju, Sod smodnika, Žikova dinastija, Zbirni center, Tito in jaz ter Jagode v grlu, če naštejemo samo nekatere, sodeloval pa je tudi s slovenskimi filmskimi ustvarjalci ter večkrat stal na naših odrih.Za svoje delo je prejel številne nagrade doma in v tujini, z glasbo v filmu Sijaj v očeh iz leta 2003 pa je v Monte Carlu premagal tudi velikega. Bil je član Evropske filmske akademije, francoskega združenja skladateljev La Sacem in svetovnega združenja za animirani film ASIFA. Simjanović, med prijatelji, naj bi umrl za posledicami covida-19; kot poročajo srbski mediji, naj bi se skladatelj z novim koronavirusom okužil med smučanjem na Kopaoniku pred štirinajstimi dnevi.