Ujeli princa, kako je po enem mesecu zapustil bolnišnico (FOTO in VIDEO)

Princ Filip. FOTO: Peter Cziborra, Reuters

Mož angleške kraljice princje po skoraj mesecu dni zapustil londonsko bolnišnico. Hospitaliziran je bil od 16. februarja, saj je prestal operacijo srca, njegovo bivanje v bolnišnici pa je dodatno podaljšala še infekcija. Fotografi so ga po 28 dneh ujeli, kako v luksuznem beemveju zapušča bolnišnico. Po poročanju britanskih medijev bo naprej okreval doma.Filip, vojvoda, ki bo junija dopolnil 100 let, se je v invalidskem vozičku pripeljal do črnega avtomobila, ki ga je odpeljal v Windsor, kjer ga čaka tudi kraljicaOb odhodu je bil dobre volje. Za uspešno zdravljenje in lepe želje pa se je bolnišničnemu osebju tudi iz srca zahvalil.