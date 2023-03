Udeleženka slovenskega Big Brotherja v šoku: za dan žena darilo za 270.000 evrov (VIDEO)

Srbska starleta Soraja Vučelić, ki so jo slovenski gledalci imeli priložnost spoznati v resničnostnem šovu Big Brother leta 2015, je pred kratkim rodila in dobila sina, ob 8. marcu pa je od partnerja dobila drago presenečenje. Gre za 270.000 evrov vredno darilo.

Kot navajajo srbski mediji, je na domačem dvorišču čakal ogromen luksuzni mercedes benz maybah S class. Srbska zvezdnica je bila seveda šokirana, a je potrdila, da je vozilo dobila in da je točno to, kar je potrebovala.

»Navdušena sem bila, saj je bila to čudovita gesta. Avto je udoben za otroka in zame, in to je pomembno,« je povedala Soraja, ki partnerja še vedno skriva, menda pa naj bi bil bogataš iz Rusije.