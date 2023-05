Uau, poglejte, s kom se je zabavala Nadiya Bychkova (FOTO)

Za člani kraljeve družine je pomemben vikend. A po kronanje kralja Karla III. se počasi njihovo življenje vrača v ustaljene tirnice in vsak k svojim obveznostim. Princeso Beatrice so opazili na dogodku, na katerem so podelili knjižne nagrade. Za nas seveda ta novica ne bi bila nič posebnega, če se ne bi ob princesi pojavila lepotica, ki je Slovencem zelo dobro znana.

Nadiya Bychkova je po selitvi na Otok pogosto opažena v družbi znanih in slavnih. V šovu Strictly Come Dancing nastopa že od leta 2017. Tam si je tudi našla ljubezen, srce ji je osvojil Kai Widdrington.

