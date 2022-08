V Parizu je Nadiya Bychkova pozabila na skrbi

Ukrajinska plesalka Nadiya Bychkova, ki je dolga leta živela in delala v Sloveniji, že dolgo ni tako žarela. Zaljubljena lepotica se je v teh dneh s svojim novim srčnim izbrancem, prav tako plesalcem Kaiem Widdringtonom, mudila v mestu zaljubljenih, prekrasnem Parizu, kjer je vsaj za kakšen dan pozabila na skrbi, ki jo tarejo na Otoku. Britanski The Sun namreč poroča, da se je Nadiya skupaj s še nekaj plesalci znašla v nemilosti televizijske hiše BBC.

Plesalci so v težave zašli zaradi poletne turneje, ki nima prav nič opraviti s plesnim šovom Strictly Come Dancing, v katerem Ukrajinka blesti že nekaj let, pa vendar naj bi Nadiya in druščina menda izkoristili ime šova za promocijo poletne turneje, na kateri so se družili z oboževalci. Producente naj bi med drugim zmotili plakati, ki so spominjali na promocijsko gradivo iz oddaje, a imajo vsi plesalci in plesalke pogodbe, s katerimi so se zavezali, da sodelovanja v oddaji ne bodo izkoriščali v komercialne namene.

Zdaj na nacionalki plesno druščino preiskujejo, saj naj bi organizatorji omenjene turneje sodelujoče napovedali kot zvezdnike največjega plesnega šova na Otoku.