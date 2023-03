Nadiya Bychkova in Kai sporočila veselo novico

Nadiya Bychkova (Nadja Bičkova) in Kai Widdrington, znana iz plesnega šova Strictly Come Dancing, sta oboževalcem te dni sporočila dobro vest. Parček, ki je romantično vpleten, sodeluje pa tudi poslovno, je namreč začel z njunim plesnim šovom Once Upon A Time. Plesna turneja bo trajala do 7. maja, ko bodo odplesali še 35. nastop.

Po otvoritveni noči je Nadiya zapisala: »Kakšna prva noč! Skušam še vse predelati. Hvala vsem za podporo in trdno delo. Najboljša ekipa, najboljše občinstvo.« Zahvalila pse je tudi Kaiu, ki da je najboljši partner v zločinu.

Ukrajinka, ki je nekoč plesala s Slovencem Miho Vodičarjem, je bila nekoč v zvezi s slovenskim nogometašem Matijo Škaraboto. Plod njune ljubezni je hči Mila.