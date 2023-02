Lani ob tem času je ukrajinska plesalka Nadiya Bychkova, ki je dolga leta živela in delala v Sloveniji ter si v zavidljivi karieri priplesala številne naslove in trofeje, o svojem ljubezenskem življenju molčala kot grob. Ker vsaka skrivnost enkrat pride na dan, pa je lepa plesalka kmalu priznala, da se je razšla z očetom svoje šestletne hčerke Mile, Primorcem in nogometašem Matijo Škarabotom, ter se vnovič zaljubila. Njeno srce je ogrel nekaj let mlajši plesalec Kai Widdrington, ki ga je postavna svetlolaska spoznala v plesnem šovu Strictly Come Dancing, katerega stalna članica je že nekaj let...