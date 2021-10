Turist našel in vrnil bančno kartico Harrisona Forda

Pred filmskimi kamerami se je Harrison Ford v vlogi neustrašnega arheologa Indiane Jonesa že v peto podal v lov za izginulimi zakladi. A če te v svetu filma vselej najde, je hollywoodski zvezdnik v resničnosti nekoliko manj vešč odkrivanja izgubljenih predmetov. Še več, včasih celo ne ve, da je kaj izgubil.

Trenutno snema film iz franšize o pustolovskem Indyju. FOTO: Press Release

Nagrado je zavrnil

Med sprehajanjem po peščeni plaži blizu sicilijanskega glavnega mesta Palermo denimo ni opazil, da mu je iz žepa ali morda denarnice padla bančna kartica, tista karbonsko črna, ki jo lahko dobiš le ob znatni letni članarini in povabilu. Zato so se mu usta razlezla v širok, hvaležen nasmešek, ko ga je izsledila lokalna policija in mu vrnila kartico, ki jo je na plaži našel pošten turist.

Poštenje je še na tem svetu. In nemški turist, ki je na plaži opazil kartico z vgraviranim Fordovim imenom, je dokaz za to. Svojo najdbo je namreč takoj odnesel na policijsko postajo, možje v modrem pa so se lotili izziva izslediti Forda. Slednje namreč ni bilo lahko kot poiskati navadnega smrtnika, saj se je igralski veteran, željan anonimnosti, na vse načine poskušal zamaskirati, pri hotelskih rezervacijah najverjetneje ni uporabil pravega imena. A vse to je bilo k sreči zaman, nekateri oboževalci so ga kljub temu prepoznali in policiji dali vročo sled.

»Ko so se pred njim prikazali policisti in mu pokazali kartico, se je nasmehnil, olajšan in zadovoljen ob spoznanju, da Mondello ni le lep, ampak tudi pošten kraj,« tamkajšnji predstavniki oblasti niso skrivali zadovoljstva ob dogodku, ki jim je polepšal dan. Sploh ker so predajo zapečatili s selfiejem z zveznikom, »to fotografijo bodo vsi protagonisti prav ljubosumno hranili«. Verjetno tudi pošteni najditelj, ki je nagrado sicer zavrnil, a si je za spomin zaželel fotografijo z igralcem. Harisson se je z njim slikal in se mu osebno zahvalil.

Peti film o Indiani Jonesu naj bi v kina prišel junija 2023.

Legendarnemu igralcu se menda niti sanjalo ni, da je kaj izgubil. A bi se mu hitro utrnilo, saj ga je policija menda izsledila v restavraciji in mu z vrnitvijo kartice prihranila zadrego, ko kosila ne bi mogel plačati. »Vseskozi ponavlja, kako lepo je bilo na lastni koži izkusiti, da so na svetu še dobri, pošteni in iskreni ljudje,« je povedal vir.