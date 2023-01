Robert Golob nič več samski? Plestenjakova bivša naj bi bila njegova nova

V informativni oddaji 24ur so poročali, da naj bi imel slovenski premier Robert Golob novo spremljevalko. V nakupovalnem središču v Ljubljani so ga namreč opazili v družbi nekdanje misice Tine Gaber. Omenjena naj bi se spoznala prek njene sestre Urške Gaber, ki je bila njegova asistentka že v podjetju Gen - I, zdaj pa je zaposlena v kabinetu predsednika vlade.

Tina Gaber. FOTO: Planet TV

Kot smo poročali, smo Tino Gaber opazili že na praznovanju zmage na volitvah stranke Svoboda. Kaj je tam počela, lahko preberete tukaj

Tina Gaber je nekdanja miss Hawaiin Tropic in nekdanja partnerka Jana Plestenjaka.

Iz kabineta premiera za komercialno televizijo niso želeli pojasniti, ali sta premier in Gabrova v zvezi. Kot vedno pri tovrstnih vprašanjih so sporočili, da premierove zasebnosti ne komentirajo. Je pa jasno, da je vsaj do nedavnega premier živel sam z otroki. Ali je tako še vedno, ne vemo.