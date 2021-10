Trepalnice 330, frizer 480 €

Olympia najbolj uživa ob obisku kozmetičarke.

Redna gostja prestižnih zabav

Grška princesavelja za eno najlepših plemkinj na svetu. Nekoliko so za to zaslužni geni in njenih rosnih 25 let, a princesa priznava, da za lepoto tudi veliko zapravi. Ker denimo ni bila nikoli zadovoljna s trepalnicami, ki ji jih je podarila narava, si jih podaljšuje v enem najbolj znanih salonov v New Yorku, kar ima seveda svojo ceno. Za enkratno podaljševanje odšteje 380 evrov.»Podaljški za trepalnice so mi spremenili življenje, a ne kateri koli, v New Yorku je salon, kjer res obvladajo. Trepalnice so kakovostne, ne zapletajo se, čeprav vsako noč spim z masko čez oči, res noro,« pravi princesa, ki ji videz veliko pomeni in jo lahko pogosto vidimo na modnih dogodkih in prestižnih zabavah.Olympia enkrat na leto obišče tudi salon na Beverly Hillsu, kjer ji za dobrih 50 evrov oblikujejo in uredijo obrvi. Za njene lase skrbi frizer v Londonu, ki jo pozna že, odkar je bila stara komaj osem let, saj je v njegov salon zahajala z mamo. Pri njem za pranje, striženje in posebne tretmaje odšteje 260 evrov za obisk, nato odide v drug londonski salon, kjer ji osvežijo barvo las in kjer vsakič pusti še dodatnih 220 evrov.Olympia, ki se ukvarja tudi z manekenstvom, pravi, da ima od vseh lepotnih postopkov najraje obisk kozmetičarke, ki že zdaj skrbi, da se njena koža ne bi povesila ali bi se na njej pojavila kakšna prezgodnja gubica. Sto evrov denimo odšteje za svojo najljubšo nego, s katero ji na povsem naraven način in z organskimi preparati napnejo in poživijo obraz.Manj zahtevna je glede svojih nohtov, saj obiskuje povsem običajen salon, v katerem za manikiro odšteje 50 evrov, v ceno pa je všteto tako geliranje nohtov kot njihovo odstranjevanje.