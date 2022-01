Trave ni hotel kaditi niti za 10 milijonov

Zadeta komedija Petek iz leta 1995, zgodba o večno brezposelnem Craigu, ki se po zaslugi prijatelja Smokeyja znajde v nemilosti zloglasnega preprodajalca mamil, ni bila takojšen hit. A ljudem je počasi zlezla pod kožo, da se je okoli nje (in nato njenih dveh nadaljevanj) ustvaril skoraj kult sledilcev, kar se je prevedlo tudi v številke. Kljub pičlemu proračunu 21 milijonov evrov je v kinoblagajne namreč prinesla petkratnik tega zneska, zajetnih 107 milijonov. Toda kljub nepričakovanemu uspehu filma je vedno smešni igralec Chris Tucker, ki je v originalu prevzel vlogo Smokeyja, zavrnil sodelovanje pri naslednjih dveh filmih. Še več, zavrnil je masten honorar dobrih desetih milijonov, kolikor bi mu jih navrglo snemanje nadaljevanja Naslednji petek pet let pozneje. »Za ponovitev vloge Smokeyja v Naslednjem petku smo mu bil pripravljeni plačati 10 milijonov, a je ponudbo zavrnil iz verskih razlogov. Pred kamero ni hotel preklinjati ali kaditi trave,« je povedal Ice Cube, ki je zgodbo spisal, prevzel glavno vlogo Craiga in sedel na producentskem stolčku.

Petek je prišel v kina leta 1995, čez pet let mu je sledilo nadaljevanje, dve leti pozneje pa tretji del Še en nori petek.

Pri nadaljevanjih ni hotel sodelovati.

Od premiere je sicer minilo že četrt stoletja, a sta se film ter predvsem Ice Cube v teh dneh znašla v primežu govoric, češ da je Tucker zavrnil nadaljnje sodelovanje zaradi premajhnega plačila. V tem grmu je namreč tičal zajec, da v Naslednjem petku nismo več gledali, ki mu je prvi del prinesel le dobra dva tisočaka. »Nikogar nismo oropali. Film smo posneli v 20 dneh, Faizon pa je delal en dan, morda dva. Vsi igralci so dobili toliko, kolikor so delali,« je razčistil Ice Cube in dodal, da Tucker ni več hotel sodelovati iz osebnih, verskih razlogov, ne denarja. To je zdaj potrdil tudi komik, češ da ga je zmotilo nenehno zadevanje s travo. »Film je postal uspešen. Postal je fenomen. Ne želim, da bi ljudje množično kadili travo, tega nisem hotel spodbujati. Zato tudi nisem več hotel igrati nekoga, ki je nenehno omamljen. Tega prej nisem povedal, a zaradi tega sem se odločil, da vloge Smokeyja ne bom ponovil.«

Svetu ni hotel sporočati, da je biti nenehno zadet kul. A čeprav je zato zavrnil snemanje nadaljevanja, je Tucker prepričan, da se je to pozneje izkazalo za pravilno odločitev iz več razlogov. »Zato sem bil prisiljen migati in iskati nove projekte.« Med njimi so bile komična akcijska trilogija Ful gas z Jackiejem Chanom, morda njegov največji hit, znanstveno-fantastični Peti element in romantična drama Za dežjem posije sonce.