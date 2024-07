Tako je počitnikovanje žene izkoristil Ben Affleck

Govorice o neizbežni ločitvi enega najslavnejših zvezdniških parov v postavi Jennifer Lopez in Ben Affleck so vse glasnejše in v javnost vsak dan prihajajo nove informacije.

Zadnja se nanaša na počitnice Jennifer Lopez, ki jih je z družbo preživela v Italiji oziroma na to, kako je Ben Affleck izkoristil čas ženine odsotnosti.

Vir blizu para je za People zaupal, da je Ben tedaj, ko žene ni bilo blizu, iz luksuznega doma v Los Angelesu odnesel svoje stvari.

Igralec še naprej biva v najeti hiši v Brentwoodu, kjer je že dva meseca. »Zdi se, da je dobro. Vsak dan je v svoji pisarni in osredotoča se na delo. Veliko časa preživi tudi s svojimi otroki,« je za isti časopis povedal drug vir.

Ben Affleck ima s prvo ženo Jennifer Garner tri otroke: 18-letno Violet, 15-letno Seraphino in 12-letnega Samuela.

Po vrnitvi s počitnic so fotografi sicer ujeli Jennifer Lopez na njegovem domu v zahodnem Hollywoodu. Čeprav je pevka in igralka nosila zaročni in poročni prstan, Ben že nekaj tednov simboličnega nakita ne nosi.

V vrtincu govoric o ločitvi par prodaja več kot 50 milijonov dolarjev vredno vilo na Beverly Hillsu, ki jo je kupil lanskega maja.

»Jenny je bilo vsega dovolj, res se je trudila, a ne more več,« je vir blizu pevke povedal za Daily Mail in oddal, da zakon ne gre na bolje, temveč le še na slabše.

Pevka se sedaj trudi najbolj izkoristiti svoj čas in se posveča otrokoma, 16-letnima dvojčkoma Maxu in Emmy, ki ju ima iz zakona z Marcom Anthonyjem ter na cilje v karieri za leto 2025.

Drugi vir je priznal, da zna biti Affleck slabovoljen in zadržan, a je odličen oče. V začetku prejšnjega meseca je za Entertainment Tonight povedal, da par živi ločeno, čeprav še ni uradno razvezan:

»V tem trenutku vsak dela po svoje. V zvezo sta šla polna optimizma, prepričana, da so stvari drugačne kot pred leti, a očitno sta se motila.«

»Ben je zaradi vsega tega žalosten, vendar osredotočen na delo in da vzgojo otrok,« je še povedal prijatelj para, drugi pa je za Page Six že pred časom dejal, da je moški del naveze Bennifer očitno po dveh letih zakona z Jennifer Lopez prišel k sebi:

»Če bi kot razlog za ločitev lahko navedel trenutno neprištevnost, bi to storil,« je dejal.

Slavni par je leta 2004 prvič razdrl zaroko, znova se je našel leta 2021 in se julija 2022 v Las Vegasu poročil, sledil je razkošen obred na Benovem posestvu v Georgiji.

Po pisanju portala Page Six naj bi se zakonca razšla že marca in prodajata umetnine iz skupnega doma, vendar je Ben do Jennifer zelo zaščitniški in zadeve ne obeša na veliki zvon.

Ne ona, ne on in ne njuni tiskovni predstavniki navedb niso komentirali.