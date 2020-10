Terminator po tretji operaciji srca že naokoli

Osebni Arhiv Po operaciji srca se že sprehaja. FOTO: Osebni Arhiv

Osebni Arhiv Iz bolnišnične postelje je zagotovil, da se počuti odlično. FOTO: Osebni Arhiv

73

let je poleti dopolnil Arnold Schwarzenegger.

Zamislite si. Bil sem zdrav in sem treniral s polnimi močmi, dan pozneje pa mi povedo, da so mi reševali življenje!

I'll be back! Vrnil se bom! Kultni stavek, ki ga jeizustil v filmskem hitu Terminator, je tokrat prišel kot naročen. Prav s temi besedami se je namreč pred dnevi že v drugo poslovil in obljubil skorajšnje vnovično srečanje s kirurgom, preden je zdrsnil v splošno anestezijo.Čeprav s svojimi gromozanskimi mišicami daje videz neuničljivosti, v njegovem prsnem košu bije šibko srce, zaradi katerega je moral že večkrat pod nož. K sreči je tudi zadnja operacija srca potekala brez zapletov, avstrijski hrust pa se počuti odlično in že hodi naokrog.Nihče ni nezlomljiv in neuničljiv. Tega se, ki je poleti dopolnil 73 let, še predobro zaveda. Ne le da se je rodil s prirojeno srčno napako, težave s srcem sta imeli tudi njegova mati in babica. In da bi se zapletom zaradi šibkejše srčne mišice izognil ali vsaj zmanjšal tveganje, je na operacijsko mizo prvič legel pred 23 leti, leta 1997, ko je bil še dovolj zdrav in mlad, da bi poseg dobro prenesel, zdravstvenih težav ni imel. Zaklopko so mu tedaj brez težav zamenjali, a je bilo jasno, da težav ni konec. Dvajset let pozneje je moral vnovič na operacijsko mizo. A manjši poseg se je zaradi zapletov spremenil v več ur dolgo operacijo na odprtem srcu.»Zaspal sem in pričakoval, da se bom prebudil s sledmi manjše zareze. Namesto tega pa je bila zareza čez pol prsnega koša,« je dejal Schwarzenegger in priznal, da ga je tedaj prvič nekoliko stisnilo. »Tovrstnih reči me običajno ni strah, to pa je bilo precejšnje presenečenje. Zamislite si – bil sem povsem zdrav, treniral sem s polnimi močmi, dan pozneje pa mi povedo, da so mi reševali življenje.«Skrbelo ga je tudi, da bo nepričakovana operacija na odprtem srcu prekrižala njegove načrte, saj je bil tedaj ravno pred snemanjem že šestega filma iz akcijske franšize Terminator, Temačna usoda. »A sem kmalu spoznal, da je film odlična motivacija, da se čim hitreje spravim v dobro telesno pripravljenost. Mnogi se po operacijah preveč čuvajo, sam pa sem bil kot bi mignil že doma in tudi v telovadnici.«Nekdanji bodibilder je šel pred dnevi pod nož še zaradi aortne zaklopke. In očitno je poseg tudi tokrat prestal brez zapletov. Kot je obljubil pred posegom, se je vrnil. »Moji novi pulmunalni zaklopki izpred dveh let se je zdaj pridružila še nova aortna. Počutim se fantastično in se že sprehajam!« je sporočil in dodal nasmejano fotko iz bolnišnične postelje ter nekaj utrinkov s sprehodov. Pri tem se seveda ni pozabil zahvaliti zdravniškemu osebju, ki je poskrbelo zanj. Čeprav njegovi najbližji upajo, da ga ne bo prehitro zaneslo v telovadnico. Vendarle je dedek s sedmimi križi na hrbtu.»Prosim, ne pojdi danes še telovadit!« mu je sporočil sin, potemko je filmski mišičnjak med pandemijo delil fotografije zahtevne telesne vadbe, med katero bi še desetletja mlajše fante pokopale težke uteži.