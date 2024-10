Takole Jeff Bezos začenja dan

Jeff Bezos, ustanovitelj Amazona in eden najpremožnejših ljudi na svetu svoj dan začne lenobno, piše Mail Online.

»Nisem tako produktivnem, kot bi si mislili. Nekaj časa berem novice na telefonu, se pogovarjam z Lauren, pijem kavo, prvih nekaj ur sem zelo počasen,« je priznal podjetnik.

Pojasnil je tudi, da gre zvečer zgodaj v posteljo ter da zgodaj vstaja: »Potrebujem osem ur spanca, da bi bil produktiven.«

Njegova zaročenka Lauren Sanchez je v enem od intervjujev za People odkrila, da je zanjo najlepši del dneva prav jutro, ko lahko z Jeffom skupaj preživljata trenutke in se pogovarjata.

Sam Bezos sicer pravi, da vse svoje sestanke zaključi do kosila in da lahko preostali del dneva nameni ljudem, ki jih ima rad.

Kot izvršni direktor poudarja, da je ključ do uspeha sprejeti manj odločitev, morajo pa te biti kvalitetne.

»Če sprejmem tri na dan, je to dovolj,« je pojasnil.

To ne pomeni, da odločitve sprejema počasi temveč meni, da so za ohranjanje prave energije in dinamike v podjetju pomembne relativno hitro sprejete odločitve visoke kvalitete, kar je enostavno na začetku podjetništva, a velik izziv za velike družbe.

Zato se osredotoča na sklepe, ki lahko Amazon peljejo naprej, vendar dodaja:

»Čeprav je velika družba, si želim, da bi ohranila dušo in srce majhnega kolektiva.«