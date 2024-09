Najbogatejši zemljan razkril tri vprašanja, ki si jih zastavi, preden te zaposli

Zdi se, da je iskanje nove zaposlitve vse bolj priljubljeno, zlasti med mladimi, in Jerome Zapata, direktor kadrovske službe pri Kickstart Ventures, pravi, da se zvestoba v poslovnem svetu ne izplača. Njegova razlaga je zelo jasna – zaposleni, ki zamenjajo službo, bodo verjetno bolje plačani, ker se lahko o plači pogajajo pogosteje in z boljših položajev.

Jeff Bezos, eden najbogatejših ljudi na svetu in ustanovitelj Amazona, je razvil test s tremi vprašanji, ki ga njegovi kadroviki uporabijo vsakič, ko opravijo zaposlitveni razgovor s potencialnimi kandidati. Njegov cilj je bil po njegovih besedah ​​zagotoviti standard kakovosti zaposlovanja.

Že leta 1998 je Bezos dejal, kako pomembno je zanj imeti dobre zaposlene: »Postavitev visoke lestvice v našem pristopu k zaposlovanju je bila in bo še naprej najpomembnejši element Amazonovega uspeha.«

Nato je pojasnil, katera so tri ključna vprašanja, ki bi si jih zastavil in bi si jih morali zastaviti tudi direktorji, preden zaposlijo kandidata. Ta vprašanja so pravzaprav nasveti Jeffa Bezosa, ki so v obliki pisma na mizah Amazonovih kadrovskih menedžerjev

1. Ali boste občudovali to osebo?

»Če razmišljate o ljudeh, ki ste jih v življenju občudovali, so to verjetno ljudje, od katerih bi se lahko česa naučili ali po katerih bi se zgledovali,« je Bezos zapisal v pismu in dodal, da je vedno poskušal delati le z ljudmi, ki jih je občudoval in druge spodbudil, da razmišljajo na enak način. »Življenje je vsekakor prekratko, da bi ravnali drugače,« je dodal.

2. Ali bo ta oseba dvignila povprečno raven učinkovitosti v skupini, ki se ji pridruži?

Bezos je v pismu med drugim zapisal, da je treba letvico nenehno dvigovati. Težava kadrovskih menedžerjev in drugih, ki so zadolženi za zaposlovanje, je, kako zagotoviti, da bo kandidat po zaposlitvi resnično angažiran in usmerjen v rast.

Zato Bezos meni, da bi bilo namesto zaposlitve povprečnega kandidata morda dobra ideja zaposliti nekoga, ki iz ljudi izvabi najboljše s tem, da pokaže svojo briljantnost.

Bezos zato pravi, da je eno od vprašanj, ki jih je treba zastaviti kandidatom, kako vidijo podjetje čez 5 let. »V tistem trenutku bi se moral vsak od nas ozreti okoli sebe in reči: 'Standardi so zdaj tako visoki, da sem vesel, da sem se podjetju pridružil prej',« piše v njegovem pismu.

3. V kakšnem smislu bi ta oseba lahko bila superzvezda?

Povedal je, da gre za ljudi, ki so pripravljeni pokazati svojo osebnost in izstopati iz množice. »Mnogi ljudje imajo edinstvene veščine, interese in perspektive, ki bogatijo delovno okolje za vse nas,« je takrat zapisal.

To so lahko ljudje, ki imajo nenavadne hobije, interese ali veščine, ki niso povezane z delom, vendar kažejo, da so zanimivi in ​​lahko nudijo različne perspektive. Tukaj so uporabna tudi vprašanja o tem, kako so kreativno reševali različne probleme na prejšnjih delovnih mestih ali kako so prispevali h kulturi prejšnjega podjetja za negovanje zabavnega in spodbudnega delovnega okolja.

Poleg veščin in izkušenj Bezos poudarja, da je pomembno upoštevati individualne talente kandidata.»Ena od zaposlenih tukaj je državna prvakinja v črkovanju. Dvomim, da ji to pomaga pri vsakodnevni službi, a morda bo delovno vzdušje postalo bolj zabavno, če jo v dvorani preskočite s hitro črkovalno nalogo, kot je onomatopeična beseda,« je še dodal, poroča index.hr.