Kim je zaradi Melanie izgubila milijone

Kim Kardashian, ki ima na Instagramu več kot 358 milijonov sledilcev, je povzročila pravi vihar na družbenih omrežjih, ko je objavila fotografijo Melanie Trump z dneva Trumpove inavguracije.

Od objave te fotografije se je število njenih sledilcev na Instagramu zmanjšalo za približno 150.000, na platformi X pa je izgubila skoraj 10.000 sledilcev.

Zakaj je objava sprožila takšno reakcijo?

Kim ni nikoli javno razkrila, koga podpira na predsedniških volitvah, vendar so mnogi to objavo razumeli kot izraz podpore Trumpu, ki je na volitvah 2024 premagal demokratsko kandidatko Kamalo Harris. Dodaten razlog za špekulacije so njene povezave z Elonom Muskom, zagovornikom Trumpa, in prijateljstvo z Ivanko Trump, Trumpovo hčerko.

Reakcije oboževalcev

Po objavi fotografije so sledilci začeli ugibati o njenih političnih prepričanjih. »Kim Kardashian je objavila fotografijo Melanie Trump. Zdaj je jasno, koga podpira,« je zapisal eden od uporabnikov.

»Čakala je, da to pokaže!« je dodal drugi. Kim je sicer v preteklosti obiskala Belo hišo med Trumpovim prvim mandatom, ko se je zavzemala za pomilostitev nekaterih zapornikov. Medtem njen bivši mož Kanye West odkrito podpira Trumpa in ga je znova podprl na volitvah 2024.

Leta 2020 je Kim na Instagramu objavila fotografijo Joeja Bidna in Kamale Harris z modrimi srčki, kar je nakazovalo podporo demokratom po njihovi zmagi nad Trumpom. Kljub temu se nikoli ni jasno izrekla glede svoje politične pripadnosti.

Trumpov komentar o Kim

Novembra 2023 je Donald Trump v eni od izjav Kim označil za »najbolj precenjeno slavno osebo na svetu«. Dejal je, da naj bi obljubila, da bo s svojo slavo v Belo hišo pripeljala športne zvezdnike, če bi pomilostil nekatere zapornike.

Objava fotografije Melanie Trump je še dodatno razdelila oboževalce Kim Kardashian, saj je njena povezava s Trumpovim krogom že dlje časa predmet razprav in špekulacij, poroča informer.rs.

