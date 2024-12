Lamar Odom naročil seks lutko v podobi bivše žene

Nekdanji košarkar NBA Lamar Odom ni več poročen z zvezdnico resničnostnih šovov Khloe Kardashian, a si je kljub temu dal izdelati seks lutko, podobno nekdanji ženi. Lamar in Khloe sta bila poročena od leta 2009 do 2016, a sta se ločila po razkritjih o njegovi zlorabi drog in alkohola ter nezvestobi.

Petinštiridesetletni Odom, ki je kot član losangeleških Lakersov dvakrat osvojil naslov ameriške košarkarske lige NBA, je v podkastu We're Out of Time spregovoril o svojem odnosu s 40-letno nekdanjo ženo. Čeprav dandanes ne govorita prav veliko, je prepričan, da ji še vedno ni vseeno zanj.

Lamar Odom in Khloe Kardashian leta 2012, ko sta bila še srečno poročena. FOTO: Phil Mccarten/Reuters

Za duševno blagostanje

»Ne govorim z njo. Lahko pa ji pošljem sporočilo in ona mi odgovori,« je povedal voditelju podkasta Richardu Taitu, sicer ustanovitelju klinike za zdravljenje odvisnosti Carrara. Ker se v živo ne vidita pogosto, Lamar očitno išče povezavo z lutko, ki ga bo spominjala na Khloe. Kakor je zaupal Richardu Taitu, je lutka namenjena njegovemu duševnemu blagostanju. »Ko res razmisliš o tem, je to le lutka,« je dejal. »A potem pomisliš, kako pomembno je duševno zdravje, ne le dandanes, ampak že od nekdaj. Spolna lutka, ki je podobna tvoji ženi, je povezana z duševnim zdravjem.«

Ameriški tabloidni medij TMZ je novembra poročal, da je Odom obiskal tovarno RealDoll v Las Vegasu, ki je v lasti podjetja Abyss Creations, proizvajalca seks lutk realističnega videza. Večina ženskih lutk, ki jih izdelujejo, stane okoli 7000 dolarjev (6650 evrov) za osnovni model in skoraj 20.000 zelencev (19.000 evrov) za različico, prilagojeno željam kupca. Po poročanju TMZ je Odom menda dobil popust za lutko v podobi Khloe, vendar ni razkril končnega zneska. Odom je v podkastu priznal, da je zamisel o nakupu seks lutke, podobne njegovi nekdanji ženi, nekoliko nenavadna. »Bolno je, ampak mislim, da smo vsi malo premaknjeni, malo nenavadni,« je dejal.