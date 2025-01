Ženo posnel, ko je vstajala iz kopalne kadi in to pokazal 20 milijonom ljudem (VIDEO)

Žena kontroverznega reperja Kanyeja Westa, Bianca Censori, je praznovala 30. rojstni dan. In reper je ob tej priložnosti pred 20 milijoni ljudi delil njen posnetek iz kopalne kadi, kjer gola in mokra sedi, medtem ko jo on snema, v opisu pa le na kratko dodal: »Vse najboljše, srček«.

Rojstni dan sta znana zakonca sicer praznovala v nekem klubu.

Spomnimo, Bianca se je s Kanyejem poročila decembra 2022, le mesec dni po tem, ko se je ta dokončno ločil od Kim Kardashian. Mnogim se Bianca smili, saj menijo, da mož z njo manipulira in jo izkorišča za lastno promocijo.

Pred nekaj meseci so se pojavile govorice, da se Kanye in Bianca ločujeta, a sta govorice znova zanikala s strastnimi poljubi pred paparaci.