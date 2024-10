Kim Kardashian v zaporu obiskala morilska brata Menendez, meni, da je njuna kazen krivična

Kim Kardashian je stopila v bran bratoma Eriku in Lylu Menendezu po obisku v zaporu ter izpodbijala njuno upodobitev v Netflixovi oddaji »Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story«. Serija, ki jo je režiral Ryan Murphy, je prejela precej kritik zaradi načina, na katerega je prikazala njuno zgodbo.

V čustveni izjavi za NBC je Kim poudarila, da »nista pošasti«, in pozvala k ponovnemu pregledu njunih dosmrtnih kazni.

Brata sta bila obsojena umora svojih staršev, ki naj bi ga zagrešila zaradi dolgoletnih spolnih zlorab svojega očeta. Kim je dejala, da upa, da bodo zaradi pozornosti, ki jo je spričo serije znova pritegnil njun primer, znova razmislili o njunih dosmrtnih kaznih - še posebej po razkritju pisma iz leta 1988, v katerem Erik podrobno opisuje zlorabo. Menendezova sta v zaporu že skoraj 35 let.

Oče ju je spolno zlorabljal leta in leta, dokler ga nista ustrelila. FOTO: Reuters Photographer

Kim je dejala: »Zdaj, ko je njun primer ponovno v središču pozornosti – in glede na razkritje pisma iz leta 1988, v katerem Erik svoji sestrični opisuje zlorabo – upam, da bo njuna dosmrtna kazen ponovno preučena.«

»Danes bi bil izid drugačen«

Zvezdnica je mnenja, da sta dosmrtni kazni za Erika in Lyla pretirano strogi glede na okoliščine zločina. Priznala je, da umori »niso opravičljivi«, a poudarila: »Sojenje in kazen, ki sta ju brata prejela, sta bolj primerna za serijske morilce kot za dva človeka, ki sta preživela leta spolnih zlorab s strani tistih, ki sta jih ljubila in jim zaupala.«

»Ali bi bil izid enak, če bi bila sestri?« FOTO: Profimedia

Dodala je še: »Ne verjamem, da je bila dosmrtna zaporna kazen brez možnosti pogojnega izpusta prava kazen za ta zapleteni primer. Če bi se ta zločin zgodil in sojenje potekalo danes, menim, da bi bil izid precej drugačen.«

Kim je izpostavila družbene norme in odnos do spolnih zlorab v tistem času, za katere meni, da so vplivali na razsodbo, ter pripomnila, da je bila »travma moške spolne zlorabe minimalizirana in pogosto zamegljena s predsodki in homofobijo.«

Zastavila je tudi vprašanje: »Ali bi bil izid enak, če bi bila onadva sestri?«

Družina poziva k izpustitvi

Kimine interakcije z bratoma Menendez so osvetlile njuno vedenje tako znotraj kot zunaj zaporniških zidov, poroča Mirror US. Zavzela se je zanj in poudarila njun »zgledni disciplinski dosje«. Oba brata sta pridobila diplome in prispevala k dobrodelnim dejavnostim, kot je skrb za starejše zapornike in mentorstvo drugim.

Pripomnila je: »Ko sem pred tremi tedni obiskala zapor, mi je eden izmed paznikov povedal, da bi se počutil dobro, če bi ju imel za soseda.«

24 družinskih članov, vključno s sorodniki njunih staršev, je izdalo izjave, v katerih so popolnoma podprli Lyla in Erika ter pozvali pravosodni sistem, naj ju izpusti na prostost.