Bilo je nekoč: Khloé Kardashian (Suzy)

Rodila se je kot tretja od štirih otrok, ima dve starejši sestri in mlajšega brata, pozneje je dobila še dve polsestri. Njena mama Kris je bila tedaj gospodinja, njen oče Robert Kardashian odvetnik, ki je tri leta po ločitvi branil O. J.-ja Simpsona, ko je bil obtožen umora žene in Krisine najboljše prijateljice Nicole. Ko je imela 23 let, je vsa njena družina postala znana zaradi posnetka seksa njene sestre Kim.

Mama se je leta 1991 poročila z Bruceom Jennerjem in otroci, vključno z Robom, so postali del njegove družine.

Leta 2007 je bila aretirana zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Mama je televizijski mreži ponudila resničnostni šov o družini, v kateri je bil takrat tudi olimpijec Bruce Jenner. Šokirala je vse, ko se je po mesecu dni poznanstva poročila s košarkarjem Lamarjem Odomom. Ločila sta se po sedmih letih, čeprav sta se razšla že tri leta prej. Ko so ga namreč našli nezavestnega v nekem bordelu, je zamrznila postopek, da je lahko odločala zanj v bolnišnici. Sledil je odnos s še enim košarkarjem, Tristanom Thompsonom, s katerim ima hčer in sina, vendar jo je nenehno varal, zato sta se nazadnje razšla.

Zvezdnica, ki je ustvarila tudi linijo kavbojk za vse postave, ima hčerko True in sina Tatuma.