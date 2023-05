Ta teniški igralec je preživel strelski napad v šoli

Strelski pohod sedmošolca v beograjski šoli odmeva po vsem svetu. Tragedija pa je obudila travmatične spomine tudi legendarnemu teniškemu igralcu Andyju Murrayju, ki je z dve leti starejšim bratom Jamiem preživel podoben masaker.

Leta 1996, ko je Andy štel 9 let, je v Dunblaneu hodil proti šolski športni dvorani, ko je 43-letni Thomas Hamilton, oborožen s štirimi pištolami in 700 naboji, vstopil v šolo in začel streljati. Ubil je 16 otrok, ki so bili stari pet in šest let ter učiteljico. Na koncu si je sodil sam.

Andy Murray. FOTO: Juan Medina Reuters

Britanski teniški igralec dolgo ni hotel javno govoriti o tej travmatični izkušnji iz svojega otroštva, a ob neki priložnosti je dejal, kako težko mu je bilo. »Tenis mi je tako zelo pomemben v življenju tudi zaradi travme iz Dunblanea. Prepričan sem, da je bilo otrokom težko iz različnih razlogov. Poznali smo tega človeka. Ko smo šli v otroški klub, je bil z nami na avtobusu,« je še dodal.

