Beograjski masaker: dvajset strelov izzvalo 20 milijonov vprašanj (FOTO)

»Na prvi pogled se je zdelo, da se je Srbija spremenila v Ameriko,« mi je dejala Beograjčanka, ki je svojčas obiskovala Osnovno šolo Vladislava Ribnikarja. »A ko bolje razmislimo, je očitno, da to nima nikakršne zveze z Ameriko. To, kar smo danes videli, je Vučićeva Srbija!« Pogovarjali sva se neposredno po tem, ko je včeraj zjutraj 13-letni učenec te osnovne šole vstopil v poslopje s pištolo v roki in nahrbtnikom na ramenih ter se napotil proti učilnici, v kateri je imela pouk profesorica zgodovine. Varnostnik Dragan Vlahović ga je poskusil ustaviti. Imel je veliko izkušenj pri delu z učenci...