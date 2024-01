Ta hollywoodski zvezdnik je pri 11 letih na televiziji slišal, da je njegov oče najeti morilec

Igralec Woody Harrelson je eden najbolj priljubljenih ameriških igralcev, ki je nekoč razkril, da je odraščal v revščini, saj je zanj in njegova dva brata skrbela le mama s plačo tajnice. Razlog, zakaj očeta ni bilo z njima, je odkril, ko je bil star 11 let, med poslušanjem poročil.

»Poslušal sem radio in govorili so o Charlesu W. Harrelsonu, o njegovem sojenju za umor in, bla, bla, bla ... Sedel sem tam in razmišljal, da to ne more biti drug Charles W. Harrelson. Mislim, to je moj oče! Bilo je noro izvedeti,« je povedal igralec v intervjuju in razkril, da ni trajalo dolgo, da se je njegov oče po izpustitvi iz zapora znova znašel za rešetkami.

Charlesova žrtev je bil sodnik John H. Wood Jr. Harrelsona je najel preprodajalec mamil Jamiel Chagra in plačal 250.000 dolarjev, ker mu je zaradi tega sodnika grozila stroga zaporna kazen. Ko je Wood v Teksasu čepel pred svojim avtomobilom, da bi preveril pnevmatiko na svojem avtomobilu, ga je Harrelson ustrelil v tilnik.

Med šesturnim policijskim zasliševanjem Harrelson, ki je bil pod vplivom kokaina, ni le priznal umora sodnika, temveč je izjavil, da je leta 1963 osebno ubil ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja. Kasneje se je branil s tem dejstvom.

»Ko sem rekel, da sem ubil sodnika, sem rekel tudi, da sem ubil Kennedyja, kar bi vam moralo dati predstavo o mojem duševnem stanju v tistem trenutku,« je med zagovorom dejal Charles Harrelson. Vendar je za ta umor prejel dve dosmrtni kazni.

Kralj Charles III med poogovorom z igralcem Woodyjem Harrelsonom in njegovo ženo Lauro Louie v Londonu maja 2023. FOTO: Pool Reuters

Obiskoval v zaporu

Woody Harrelson se je kljub temu poskušal povezati z očetom. Redno ga je obiskoval v zaporu in ga obravnaval kot prijatelja in ne kot očeta. Nekoč je izjavil, da je bil njegov oče eden »najbolj zgovornih, načitanih, očarljivih ljudi, kar jih je kdaj srečal.«

»Šele zdaj šele ocenjujem, ali si zasluži mojo zvestobo ali prijateljstvo,« je takrat priznal igralec. V začetku osemdesetih je Woody skušal očetu skrajšati kazen.

»Ne vem, ali si zasluži novo sojenje ... Jaz sem le sin, ki poskuša pomagati svojemu očetu. Nekaj ​​milijonov sem porabil, ko sem tolkel z glavo v zid,« je takrat povedal igralec.

Charles je leta 2007 umrl v zaporu po srčnem infarktu, navsezadnje pa je Harrelson glede na okoliščine zadovoljen z odnosom, ki sta ga imela, a hkrati obžaluje, da se nista družila normalno oziroma običajno.

Ob neki priložnosti je igralec razkril, da njegov oče, ki mu je povedal v intervjujih v zaporu, da ga je »trenirala Cia«, ni le pogodbeni morilec, ampak tudi ženskar, poroča mondo.rs.