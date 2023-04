Sta zvezdniška prijatelja v resnici polbrata? Razmišljata o DNK-analizi

Sta najboljša prijatelja. Skoraj nerazdružljiva. »Kjer se jaz začnem in se on konča, kjer se on začne in se končam jaz, med tem je bila vedno zelo nejasna meja,« je o tesnem prijateljstvu, ki ga povezuje z Woodyjem Harrelsonom, dejal Matthew McConaughey in dodal, da je Woody skoraj bolj družinski član kot pa le prijatelj.

Matthew koleba z DNK-analizo. Lahko bi namreč razkrila, da moški, za katerega vse življenje verjame, da je njegov oče, to sploh ni.

»Moji otroci ga kličejo stric Woody, njegovi otroci pa mene stric Matthew. Ko moja družina gleda albume, na mnogih slikah mene zamenjajo z njim. In obratno, njegove fotke zamenjajo za moje.« A medtem ko bi to njuno telesno podobnost lahko opisali kot naključje, je nedavno razkritje Matthewove mame, da je osebno poznala Woodyjevega očeta, v zvezdniških prijateljih rodilo pomembno vprašanje. Kaj če njuno tesno prijateljstvo sploh ni naključno ter sta se našla, ker ju morda povezuje kri? Misel, da sta skrivna polbrata, se jima sploh ne zdi za lase privlečena, zaradi česar resno razmišljata, da bi opravila DNK-analizo in prišla resnici do dna.

Vsega je kriva materina opazka, polna pomena in prikritih namigov. »Pred nekaj leti smo se pogovarjali, kako povezani sta naši družini. V tistem se je moja mama obrnila k Woodyju in mu dejala, da je poznala njegovega očeta,« je dejal Matthew in dodal, da so iz njenega tona in poudarka, ki ga je dala besedici poznanstvo, vsi vedeli, da je šlo za »intimno poznanstvo«. To pa je bila tista kost, ki je Woody in Matthew vse od tistega dne ne izpustita. »Začela sva raziskovati in preračunavati. Pri tem sva odkrila, da je bil Harrelsonov oče na dopustu prav v tistem času, ko sta se moja mama in oče že v drugo ločevala. Ob tem pa so še računi in kraji v zahodnem Teksasu, kjer se je morda zgodilo to 'srečanje'.« Vsa ta naključja, ki jih je preveč, da bi to tudi v resnici bila, pa so jima dala misliti, da sta morda polbrata. A medtem ko bi Woody brez pomisleka že jutri opravil DNK-analizo, ki bi jima dala odgovor, je ta odločitev za McConaugheyja nekoliko težja. »Harrelson me sicer prosi, naj tvegam in privolim. Toda ta odločitev je zame nekoliko težja, saj je veliko na kocki. V resnici me namreč prosi, naj tvegam spoznanje, da moj oče, za katerega sem 53 let verjel, da je moj oče, to morda sploh ni.« Še več, v primeru pozitivnega izida DNK-analize bi za Matthewa to pomenilo soočiti se z dejstvom, da je biološki sin poklicnega morilca.

Tudi zaradi fizične podobnosti ju na nekaterih fotkah celo zamenjajo. FOTO: Press Release

Woodyjev oče, s katerim se je igralec sicer dobro razumel, je bil Charles Harrelson, ki je 2007. umrl za zapahi. Bil je namreč poklicni morilec, prvič obsojen zaradi oboroženega ropa leta 1960. Leta 1973 je bil zaprt zaradi umora in pet let pozneje izpuščen zaradi zglednega vedenja. Leta 1981 pa je dobil dve zaporedni dosmrtni zaporni kazni zaradi atentata na okrožnega sodnika. Vrh vsega pa je trdil, da je prav on umoril nekdanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, četudi je FBI njegove trditve ovrgel.