To so zvezdniki, ki so zaljubljeni v Sredozemlje (FOTO)

Poleti se tudi zvezdniki spremenijo v povsem običajne smrtnike, ki se jim kolca po morskem oddihu. Čeprav, seveda, s precej večjim odmerkom luksuza. Hrepenijo po vročem soncu, božanju morskih valov in neskončni modrini na obzorju.

Če dodamo še slastno mediteransko hrano, potem je njihov kozarec poletne sreče zvrhano poln, zaradi česar je tudi letos Sredozemsko morje premamilo slavne in bogate, ki otoško tropsko eksotiko z veseljem zamenjajo za nam sosednjo Hrvaško in bližnjo Grčijo. Že minuli teden so vodni streljaj od Dubrovnika, na otročku Lopud, opazili družino Beckham, ki je zbodla v oči zaradi bivanja v razkošnem kompleksu, ki prihaja z zabeljeno ceno 1400 evrov na dan za eno osebo.

Romantični Dubrovnik je bil kot nalašč za sveže zaljubljena Chrisa Rocka in Lake Bell. FOTO: Grgo Jelavic/pixsell

Ali desetih tisočakov za celoten najem. A so pozornost z razkošja, ki si ga običajni ljudje pač ne moremo privoščiti, nato preusmerili na svoje nič kaj ozaveščeno vedenje, ko so se »pohvalili« z dopustniško fotko, na kateri se David Beckham in njegova hčerka Harper smehljata s palube jahte, obdana z morskimi ježki, ki sta jih privlekla z morskega dna.

»Živeli bi še 100 let, nato pa so na Hrvaško prišli Beckhamovi,« so ljudje začeli besno udrihati po slavni družini. A če so ti poželi zgražanje, pa sta za nekaj navdušenja poskrbela goloprsa Matthew McConaughey in Woody Harrelson, ki sta na sup deski rezala valove pred Dubrovnikom.

Nepozabna izkušnja

Na jug Dalmacije je v preteklih dneh prišla razigrana hollywoodska druščina, odločena, da razišče najlepše kotičke od Splita do Korčule. Svojo jadransko pravljico so že v Splitu začeli Woody Harrelson z ženo Laure Louie, vedno zabavni Sacha Baron Cohen, bobnar Metallice Lars Ulrich s svojo manekensko ženo Jessico Miller ter glasbeni menedžer Guy Oseary, ki si že več let radi privoščijo skupne počitnice.

Tokrat na krovu 72 metrov dolge lepotice morij, razkošne jahte Serenity s 15 spalnicami, džakuzijem, bazenom in telovadnico, na kateri je bilo več kot dovolj prostora, da so na krov vzeli še stanovska kolega Davida Spada in Chrisa Rocka, ki je k našim južnim sosedom pripotoval v družbi nove srčne izvoljenke, dolgonoge igralke Lake Bell. Po začetnem navajanju na lagodni mediteranski utrip v Splitu in Trogirju pa so jo mahnili proti Dubrovniku, kjer sta se jim po nekaj dneh v Istri pridružila še McConaughey z ženo Camilo Alves.

V Dubrovniku je vodstvo prevzel Harrelson, ki Hrvaške letos ni obiskal prvič in je svojim prijateljem lahko pokazal, kako čudovit je pogled na Dubrovnik z morja, s supa, moški del druščine pa je verjetno tudi posvaril pred vročekrvnim temperamentom domačinov. Pred leti, ko je svoj šarm malce preveč zagreto preizkušal na dubrovniških lepoticah, jo je namreč skoraj skupil.

Hollywoodska druščina z razkošno jahto raziskuje najlepše kotičke med Splitom in Korčulo. FOTO: Matija Habljak/pixsell

»To ni bilo všeč njihovim fantom, ki so, ne pretiravam, nadme pridrveli s čolna. Videti so bili nevarni in razjarjeni, prepričan sem bil, da me bodo dobro premlatili. K sreči me je nekdo izmed njih prepoznal, da se je namesto s pretepom vse zaključilo z nekaj pijačami.«

Od Dubrovnika so z jahto odpluli do Korčule, še južneje, na grških otokih, pa so se v teh dneh mudili dolgoletna prijatelja Magic Johnson in LL Cool J ter hollywoodski težkokategornik Samuel L. Jackson. Z družinama so se s 85-metrsko jahto Solange potikali po otokih Zakintos in Kefalonija ter se ustavili tudi na zasebnem otočku Skorpios, izpustili niso niti mondenega Mikonosa in pravljičnega Santorinija. Seveda pa njihova grška odisejada ne bi bila popolna brez obiska Aten na celini, kjer verjetno ni bilo znamenitosti, pri kateri se ne bi ustavili.

»Nepozabna izkušnja!« je Johnson povzel obisk atenske Akropole, Partenona in tamkajšnjih templjev. A čeprav s svojimi oboževalci skrbno deli utrinke s tega nepozabnega dopusta, pa ni omenil, ali je na Mikonosu morda naletel na Elona Muska ali Jamesa Franca, ki sta si za letošnje poletje prav tako izbrala obisk tega priljubljenega grškega otoka.

Beckhamovi so s svojimi dopustniškimi fotografijami vznejevoljili. FOTO: Osebni Arhiv