Supervaruška iskreno o obnašanju nagajivega princa Louisa

Najmlajši otrok princa Williama in Kate Middleton je zaradi razigranega in norčavega obnašanja vedno, ko se pojavi v javnosti, v središču pozornosti.

Tako je lansko poletje z gibi in grimasami zabaval na prireditvi ob kraljičinem platinastem jubileju in z nagajivostjo v trenutku osvojil srca mnogih.

Še veliko je bilo priložnosti, ko je pokazal svojo razigrano plat, včasih naveličanost na uradnih dogodkih, nazadnje, ko se je pridružil starejšima bratu in sestri na božičnem koncertu, ki ga je pod naslovom Skupaj za božič v opatiji Westminster gostila mama Kate.

Za trenutek se je že zdelo, da se je fantič nekoliko umiril, skozi cel koncert je potrpežljivo sledil dogajanju in je v roki ponosno držal božično svečo, ni pa se mogel upreti skušnjavi in je sestrino pihnil kot svečko na torti.

Smešno spontano dejanje je Louisovega brata, sestro ter starše pustilo brez besed, sedaj pa se je oglasila Jo Frost, imenovana tudi supervaruška in pokomentirala zabaven dogodek, ki je, jasno, takoj preplavil družabna omrežja.

Na instagramu je strokovnjakinja za vzgojo in varstvo otrok opisala vedenje petletnika in predvsem izpostavila vzgojne ukrepe princa Williama in Kate Middleton ter njuno obnašanje do malčka v javnosti.

»Princ Louis je zelo občutljiva oseba, poln je energije, dogodki ga velikokrat vznemirijo in njegovo obnašanje je včasih nepredvidljivo.

To je lahko srčkano, ko denimo sestri vpihne svečko, ali predrzno, ko ne uboga staršev,« je zapisala strokovnjakinja in dodala, da je pri tem najpomembnejše to, kako se na njegovo vedenje odzoveta mama in oče:

»V javnosti se znata pravilno odzvati na njegovo obnašanje in odlično uravnovešata prostor princa Louisa, v katerem je lahko povezan s svojimi čustvi ter na drugi strani privzgajata pravila družbenega vedenja na javnem prostoru.

Treba je priznati, da sta s tega vidika povsem običajna odgovorna starša.«

»Princ William je samozavesten, intuitiven oče, je zaščitniški ter Louisa pogosto drži za roko, da bi mu preprečil ustvarjanje novih težav, hkrati ostaja miren, to je energija, ki jo malček v takšnih trenutkih najbolj potrebuje. «

»Fantič je še otrok, razumljivo je, da ima kdaj vsega dovolj, čeprav se od njega pričakuje, da se bo ravnal po kraljevih standardih in standardih, ki jih imajo običajne družine.«

»Mirnost in prisotnost Williama mu močno olajša združevanje teh dveh svetov. Obema staršema lahko samo čestitam, saj otroke kljub vsem zadolžitvam in življenju na očeh javnosti izjemno lepo vzgajata,« je zaključila varuška.