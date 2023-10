To so najbogatejši otroci na svetu: princesa Charlotte ima pod palcem 4 milijarde

Splošno znano je, da zvezdniki služijo milijone. Lahko si privoščijo vse, kar hočejo. Nekateri zapravljajo nepremišljeno, drugi s svojim premoženjem upravljajo pametneje. Nekateri pa so bogati že kot otroci. Podjetje Outdoor Toys je izvedlo raziskavo o premoženju najbolj slavnih otrok na svetu.

Na vrhu seznama

Verjetno ne bo nikogar presenetilo, da so najmlajši člani kraljeve družine na vrhu lestvice najbogatejših otrok na svetu. Princesa Charlotte (8), hči princa Williama in Kate Middleton, je na prestolu s 4,1 milijarde evrov neto vrednosti.

Za seboj je pustila brata Georgea (10), katerega vrednost ocenjujejo na 3,3 milijarde evrov. Tretje mesto pripada Jacquesu, monaškemu prestolonasledniku in markizu Bauxskemu iz knežje dinastije Grimaldi. Njegovo premoženje je 943 milijonov evrov.

Zavidamo lahko tudi otrokom Kim Kardashian, Salme Hayek, Katie Holmes

Med 10 najbogatejših otrok sodijo tudi Stormi Webster, hči Kylie Jenner in Travisa Scotta, North West, hči Kim Kardashian in Kanyeja Westa, YouTuberja Vlad & Niki, Valentina Paloma Pinault, hči Salme Hayek in Francoisa-Henrija Pinaulta, Max in Emma Maribel Muniz, dvojčka Jennifer Lopez in Marc Anthonyja, Suri Cruise, hči Katie Holmes in Toma Cruisa, ter Blue Ivy Carter, hči Beyonce in Jay Z-ja.

Suri Cruise FOTO: Profimedia

Stormi Webster FOTO: Profimedia

Princa Louisa, najmlajšega sina princa Williama in Kate Middleton, trenutno ni na seznamu. Med deseterico najbogatejših se nista uvrstila niti princ Archie in princesa Lilibet, otroka princa Harryja in Meghan Markle, poroča 24sata.hr.

