Kaj in komu z božično razglednico sporočata Kate Middleton in princ William

Tako kot vsako leto so tudi letos višji člani britanske kraljeve družine lepe praznike in vse dobro v novem letu voščili s tako imenovanimi božičnimi razglednicami, sestavljenimi iz njihovih posnetkov.

Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta izbrala kar fotografijo s kronanja.

Družina valižanskega princa in princese se je odločila za drugačen, mnogo manj uraden pristop:

vseh pet članov se s črno-belega posnetka smeji v belih srajcah in kavbojkah.

Fotografija tako odstopa od pisanih božičnih posnetkov iz prejšnjih let, ima pa, tako kot vedno, simbolični pomen in skrita sporočila.

Kaj vse je z nje mogoče razbrati, je za The Sun pojasnila britanska strokovnjakinja za govorico telesa Judi James.

»Prvo sporočilo, ki ga podaja posnetek je, da gre za zelo normalno, sproščeno in hkrati trdno družino, mama in oče sta prizemljen par, katerega glavna skrb je stabilna vzgoja otrok,«

je povedala strokovnjakinja in dodala, da je s fotografije več kot jasno razvidno, da so znotraj družine prisotni ljubeči, neformalni odnosi, o čemer priča sproščena ter hkrati samozavestna drža portretirancev.

Jamesova dodaja, da črno-bela fotografija priča o enotnosti in nakazuje, da vsi na njej popolnoma zaupajo vase in v celico, ki jih združuje, četudi svojega statusa na zunaj ne kažejo s formalnimi ali celo kraljevskimi oblačili in niso okrašeni z medaljami ter diamanti, kar je po njenem mnenju še eno, zelo močno sporočilo.

»A čeprav so na fotografiji združeni, vsak s svojo govorico telesa izžareva individualnost,« je še povedala Jamesova: »Jasno je videti dinamiko, ki se znotraj družine sproži, ko začno otroci odraščati.«

Strokovnjakinja pri tem zlasti izpostavlja Charlottin položaj na sliki.

»Na prejšnjih božičnih razglednicah je bil vedno v središču William, tukaj je to vlogo prevzela Charlotte. Umeščena je v sredino fotografije, je sproščena, samozavestna in elegantna, vsa družina je postavljena okoli nje. Njen širok, simetrični nasmeh izžareva avtentično srečo.«

Pri tem Jamesova poudarja še en, bolj skrit pomen postavitve družine:

»Deklica sedi na stolu, vsi so razvrščeni okoli nje. Charlotte tako spominja na pokojno kraljico Elizabeto II. Postavljena v center z nasmehom, kakršnega je imela kraljica kot dekletce.

S tem se družina Wales na svoj način in subtilno poklanja pokojni monarhinji.«

Pri Williamu Jamesova opaža rahel nagib glave, kar nakazuje željo po potrditvah in odobravanju.

Njegov nasmeh zgovorno priča, da je ponosen oče, ki nima nobene težave s tem, da je v ozadju, medtem ko so v ospredju fotografije njegovi, vedno bolj neodvisni otroci.

Še vedno ima roko zaščitniško na rami Louisa, a tudi navihan nasmeh najmlajšega govori, da bo vse manj in manj potreboval očeta.

Nemogoče je, po prepričanju strokovnjakinje, spregledati držo telesa Kate. Rahlo se naslanja na moža, s čimer izraža predanost in romantično naklonjenost:

»Njen popoln nasmeh je videti samozavestnejši od Williamovega, umeščenost med moža in najstarejšega sina brez besed priča o enotnosti, močni vezi in ljubeči kontinuiteti.«

Kaj pa George? Naslednji kralj?

»Njegova drža je sproščena. Bolj kot na prejšnjih fotografijah. Smehlja se, a za razliko od drugih ne kaže zob. To je njegov prvi posnetek, na katerem javnosti sporoča, da je v bistvu že mali mož, brez otroškega videza, je nekakšen Williamov mini jaz.

Običajno je Georgov nasmeh sproščen le na fotografijah, ki jih posname njegova mama. Velikokrat se zdi, da mu je neprijetno, tu tega občutka ni in jasno je, da deček odrašča ter se pripravlja na vlogo, ki jo bo igral v prihodnosti.«

Fotografijo je posnel fotograf Josh Shinner na gradu Windsor, kar podaja zadnje sporočilo družine, ki se je lani iz palače Kensington preselila v kočo Adelaide ob gradu Windsor.

Večina prejšnjih razglednic družine Wales je bilo posnetih na družinski posesti Anmer Hall, tokratna je nastala na gradu Windsor in brez besed govori, da je okrožje Berkshire, kjer stoji, sedaj zanje dom.