Strta hči Bruca Willisa: težko mi je, a sem hvaležna

Tallulah Willis je na svojem instagramu objavila nove fotografije z očetom Bruceom Willisom in se v opisu dotaknila njegove bolezni, težkega obdobja, ki ga z njim preživlja družina, ter izpostavila nekaj zelo pomembnega:

»Hej, zelo rada imam tega tipa in občutki v tem obdobju so zelo težka stvar, a sem hvaležna, da sem pustila, da tečejo skozme, namesto da bi se jim izogibala,« je zapisala ob fotografije nje in očeta, ki je zbolel za redko obliko demence.

»Naši obiski so polni ljubezni in čustev, verjamem, da to lahko premaga vse. Vem, da on ve, kako rada ga imam. In vem, da ima on rad vse nas,« je zapisala v eni od prejšnjih objav.

30-letna Tallulah je hčerka Brucea Willisa in Demi Moore, ki sta v zakonu dobila še 36-letno Rumer in 32-letno Scout. Iz drugega zakona z Emmo Heming ima igralec 12-letno Mabel in 10-letno Evelyn.

Igralčevo zdravstveno stanje, frontotemporalna demenca, ki prizadene sposobnost govora in spomin, je družino še dodatno povezalo, je v enem prejšnjih pogovorov povedala Tallulah, ki je marca letos zaupala, da je bil pri njej odkrit avtizem.

Bruce Willis se je zaradi bolezni umaknil v zasebnost, v javnosti se le redko pojavi, njegove fotografije, ki so nastale ob zadnji takšni priložnosti, pa so zaradi vidnih posledic napredovanja bolezni razžalostile njegove oboževalce, piše Page Six.