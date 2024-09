Bruce Willis ujet med redkim izhodom, pogled nanj je srce parajoč (FOTO)

Bruce Willis se redko pojavlja v javnosti, odkar so mu leta 2022 diagnosticirali afazijo, motnjo govora, nato pa je bolezen napredovala v frontotemporalno demenco.

69-letnega igralca so posneli med vožnjo skozi Brentwood v Kaliforniji, ko je sedel na sovoznikovem sedežu, njegov žalostni pogled pa je ganil oboževalce. Spomnimo, njegova nekdanja žena Demi Moore, s katero imata tri hčere, Rumer (36), Scout (33) in Tallulah (30), je nedavno spregovorila o njegovem zdravstvenem stanju. »Glede na vse je stabilen,« je povedala in razkrila nasvete, ki jih daje svojim hčeram, medtem ko se spopadajo z očetovimi zdravstvenimi težavami.

»Tisto, kar govorim svojim otrokom, je, da ljudi sprejmejo tam, kjer so zdaj. Ne oklepajte se tega, kdo so bili ali kaj želite, da bi bili, ampak kdo so v tem trenutku. V tem je toliko lepote, radosti in ljubezni,« je pojasnila.

Kaj je frontotemporalna demenca?

Gre za redko vrsto demence, ki povzroča težave z vedenjem in govorom. Včasih jo imenujejo pickova bolezen ali demenca čelnega režnja. Prvi vidni simptomi so spremembe osebnosti in vedenja ter težave z govorom. Ta vrsta demence prizadene čelni in senčni reženj možganov, kjer zaradi bolezni pride do poškodb. Ni znano, kaj jo povzroča, pogosto pa obstaja genetska komponenta.