Hči Bruca Willisa z novicami o zdravju očeta

Hči Bruca Willisa je zaupala nove podrobnosti o zdravju očeta, ki se bori z redko in agresivno obliko demence.

»On je super. Zelo ga imam rada. Lepa hvala,« je Rumer Willis odgovorila na vprašanje enega od sledilcev na družbenem omrežju, ki ga je zanimalo stanje igralca, piše MailOnline.

Njegova družina je marca 2022 najprej zaupala vest, da se zvezdnik poslavlja od filmske kariere potem, ko mu je bila diagnosticirana afazija, ki ovira spodobnost govora in pisanja.

Stanje se je hitro slabšalo in v javnost je prišla novica, da ima igralec frontotemporalno demenco, ki povzroča propadanje frontalnega in temporalnega možganskega režnja.

»Potem ko smo objavili vest, da je Bruceu diagnosticirana afazija, smo izvedeli za natančnejšo diagnozo: frontotemporalna demenca - FTD

Težave s komuniciranjem so žal eden od simptomov bolezni, s katero se sooča Bruce. Čeprav je to za nas zelo težko, je jasna diagnoza vendarle odnesla nekaj negotovosti,« je tedaj zapisala družina.

Bruce se je leta 1987 poročil z igralko Demi Moore, poročena sta bila 13 let in dobila tri hčerke: Rumer, Scout in Tallulu.

Novo ljubezen je leta 2009 okronal z drugim zakonom, ko se je poročil z Emo Haming, s katero imata dve hčerki Mabel Ray in Evelyn Penn.

Obe družini mu stojita ob strani.